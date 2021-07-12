Spaceweather internet sitesi tarafından aktarılan haberlere göre jeomanyetik Güneş fırtınası 1.6 milyon kilometre hızla Dünya’ya yaklaştı.

Dünya’ya 1.6 milyon kilometre hızla yaklaşan Güneş fırtınasının bugün Dünya’ya çarpması bekleniyor. Fırtınanın Dünya’nın manyetik alanı üzerinde büyük bir etki yaratabileceği ifade ediliyor.

Fırtına sebebiyle Dünya’nın dış atmosferinin ısınabileceği ve bu durumun uyduları direkt olarak etkileyebileceği, ısıdan dolayı GPS, uydu, TV ve telefon sinyallerinde parazitlenmeler meydana gelebileceği belirtildi.

Güneş Fırtınası Nedir?

Güneş’in manyetik alanında meydana gelen plazma ve ışın patlamaları meydana gelmektedir. Patlamaların sonucunda da röntgen ve ultraviyole gibi ışınlar ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar yapmış oldukları açıklamalarda meydana gelen patlamaların milyarlarca ton maddeyi uzayın derin boşluklarına fırlatabileceğini ifade ediyor.

1582 yılında meydana gelen Güneş patlaması 3 gün sürmüş, Asya ve Avrupa kıtasını ciddi şekilde etkisi altına almıştı. O dönemde uzayda herhangi bir uydu bulunamaması ve teknolojik aletlerin olmaması bir nevi facianın önüne geçmişti. Lakin günümüzde durum oldukça farklı, fırtınanın küresel elektrik kesintilerinin yanı sıra milyarlarca dolarlık zarara da sebep olabileceği ifade ediliyor.