İddialara göre Apple’ın ekonomik fiyat etiketine sahip yeni telefonu iPhone SE 3 önümüzdeki sene raflara gelecek. Ortaya çıkan iddialar beklenen cihazın 2022’de satışa çıkacağını öngörüyor.

Apple’ın düşük donanım özelliklerine sahip ucuz fiyatlı telefonlarını sergilediği iPhone SE modelleri şimdiye kadar iki kez piyasaya sürüldü. Bunlardan ilki 2016 yılında gümüş, uzay grisi, altın ve gül renklerinde yayınlanmış; cihazın tasarımı iPhone 5S, özellikleri ise iPhone 6S modeline benzetilmişti. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasında satış rekorları kıran bu cihazın yeni sürümüyse geçtiğimiz yıl tüketici karşısına çıkmıştı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında piyasaya çıkan iPhone SE (2020) modeli Bionic A13 işlemci, 4.7 inç ekran boyutu ve ideal özellikleriyle dikkat çekerken; şimdi serinin yeni telefonu olduğu iddia edilen iPhone SE 3 modelinden haberler gelmeye başladı bile. JP Morgan Chase’in piyasaya duyurduğu son analiz raporlarına göre Apple’ın yeni ekonomik telefonu 2022 yılında satışa çıkacak. Apple bu cihazda işlemci modelini iyileştirmekle kalmayıp tasarım konusunda da köklü değişikliklere gidecek.

iPhone 11 serisi dünya çapında büyük satışlar yaşadığından ötürü raporda Apple şirketinin iPhone SE 3 telefonda bu serinin tasarımından etkilenileceği söyleniyor. 6,1 inçlik LCD ekranla tasarlanacak cihaz, seride bambaşka bir görünüme adım atacak. Kamera modülünde de yine aynı telefonun kurulumundan etkilenileceği, Bionic A14 işlemciyle gelecek. Elbette ki tüm bunlar şu anda birer iddiadan ibaret. Fakat cihazla ilgili beklentilerin herkes tarafından epeyce yüksek olduğu ve Apple‘ın da bu beklentiyi karşılamak için elinden geleni yapacağı düşünülmekte.