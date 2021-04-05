Teknoloji devi Samsung, geniş olan akıllı telefon ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Tüm kullanıcılara hitap eden bir akıllı telefon modeli bulunan Samsung, bu akıllı telefon modellerini farklı serilerden çıkartıyor. Bu anlamda Samsung’un kısa bir süre önce duyurusunu gerçekleştirdiği yeni Galaxy F serisi akıllı telefon modelleri genel olarak kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Hindistan’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni akıllı telefon modellerini duyuran Samsung’un bu etkinlikte duyurduğu akıllı telefon modelleri ise Galaxy F02 ve Galaxy F12 modelleri oldu.

Galaxy F02 ve Galaxy F12 Özellikleri

Samsung’un yeni akıllı telefonları olan Galaxy F02 ve Galaxy F12 modelleri damla çentlikli ekran tasarımı ile birlikte geliyor. Giriş seviyesi akıllı telefon modellerine göre kabul edilebilen kalınlıkta çerçevelere sahip olan Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri bu anlamda yüksek ekran / gövde oranına sahip. Galaxy F02 modeli arkasında dikdörtgen bir kamera tasarımına sahipken Galaxy F12 modeli ise kare kamera formuna sahip. Bir akıllı telefon modelinden üst seviye bir performans beklemeyen tüketicilere hitap eden Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri bu anlamda ülkemizdeki tüketiciler için de iyi bir alternatif olabilecek özelliklere sahip.

Galaxy F02 Özellikleri Ve Fiyatı

Samsung Galaxy F02 modeli numaralandırmadan da anlaşılacağı üzere serinin giriş seviyesi modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile birlikte gelen akıllı telefon modeli gücünü Qualcomm’un Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. Galaxy F02 modelinin grafik işlemci tarafında ise Adreno 506’yı kullandığını belirtmekte yarar var.

3 GB RAM / 4 GB RAM seçeneklerine sahip olan Galaxy F02 modelinin depolama alanı seçenekleri ise 32 GB / 64 GB olarak belirlenmiş. Arkasında 13 megapiksel ana kamerasına yanında 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörünü barındıran akıllı telefon modelinin ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. 15W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen akıllı telefon modeli kutusundan Android 11 işletim sistemi üzerinde şekillenen OneUI 3.1 arayüzü ile birlikte çıkıyor. Modelin ülkemizde satışa sunulması beklenirken, yurt dışı satış fiyatı da açıklandı. 3 GB RAM / 32 GB depolama alanına sahip olan Galaxy F02 modeli 122 dolar fiyat etiketine sahipken 4 GB RAM / 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü ise 136 dolar fiyat etiketine sahip.

Galaxy F12 Özellikleri Ve Fiyatı

6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz ekran yenile hızına sahip HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile birlikte gelen Galaxy F12 modeli, Samsung Exynos 850 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB RAM ile desteklenen akıllı telefon modelinin 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçeceği bulunuyor. Arkasında 48 megapiksel ana kamerasının yanında 5 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kamerasına sahip olan modelin ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. 15W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen akıllı telefon kutusundan Android 11 işletim sistemi üzerinde şekillenen OneUI 3.1 arayüzü ile birlikte çıkıyor. Galaxy F12 modelinin 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü 149 dolar fiyat etiketi ile yurt dışında satışa sunulurken modelin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü ise 163 dolar fiyat etiketi ile satışa çıktı.