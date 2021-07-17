Teknoloji artık günümüzde yaşamsal kaynaklarımız arasına girmeye başladı. Bu nedenle artık teknoloji ile alakalı olarak kullanımdan çok; doğru ve etkili kullanım önemli… bu sebeple birçok ülkede teknolojinin ve dijital dünyanın nasıl doğru kullanılabileceğine dair teorik ve pratik dersler verilmeye başlanırken, insanların olası kötü sonuçlardan korunmalarına dair de yine bazı çalışmalar yürütülmeye başlandı.

Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter gibi uygulamalar artık neredeyse her insanın hayatında bir yer edinirken; bir zamanlar ülkemizde erişime kapatılan Vikipedi’ye dair ise kurucusundan şok eden bir açıklama geldi. Günümüzde birçok aktivist dijital dünyanın insanlık yaşamında felaket sonuçlar ortaya çıkaracağını düşünürken, dijitalin doğru ve etkili kullanılamaması halinde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde beklenmedik ciddi sorunların ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

Vikipedi’nin Kurucusu Şok Eden Bir Açıklama Yaptı!

Günümüzde artık birçok devletin önlem almaya başladığı dijital dünyanın kullanıma dair ortaya çıkan sonuçlar korkunç seviyelerde. Özellikle çocuk ile gençlerde yaşanan değişimler beraberinde bu çağa ait psikolojik ve fizyolojik yeni hastalıklar getirirken, hastalık sayılabilecek olan her içeriğe inanma durumu ise bir kültür haline gelmeye başladı. Bu bağlamda birçok ülkeden buna dair adımlar gelirken; sivil toplum kuruluşları ile kurumlar doğru dijital kullanımı için bir dizi adım atmaya başladı.

Özellikle gerçek ile yanılsamanın birbirine girmeye başladığı dijital dünyada bu argümanı destekleyen açıklamalardan bir tanesi ise Vikipedi’nin kurucusu Dr. Larry Sanger’den geldi. Sanger yaptığı açıklamada Vikipedi’nin artık ne güvenli ne de güvenilir bir yer olmadığını söyledi. Özellikle son birkaç yılda Vikipedi’nin birçok kişi tarafından propaganda veya manipülasyon aracı olarak kullanıldığını belirten Sanger, kurduğu dijital ansiklopedinin artık güvenilir olmadığını üzülerek açıkladı.

Vikipedi Nedir? Nasıl İşler?

Vikipedi dijital dünyanın en eski site ve son olarak uygulamalarından bir tanesidir. Dijitalleşen dünyada ansiklopedi olarak internet dünyasına taşınan bu site birçok kişi tarafından referans olacak düzeydeydi ve hatta bazı makale yazarları için de referans olarak Vikipedi gösterilmekteydi; ancak son olarak içerisinde bulunduğumuz durum ise buradan çok uzakta… öyle ki artık Vikipedi güvenilir bir kaynak olmaktan ötede herkesin yalan yanlış bilgiler yazabildiği bir platforma dönüştü.

Bu konuya dair açıklama yapan Vikipedi’nin kurucusu Dr. Larry Sanger ise tam olarak Vikipedi’nin gerçekliğini ortaya koydu. Bir dönemlerin akademik makaleler dahil referansı olan Vikipedi’nin artık ne güvenilir ne de güvenli olduğu söyleyen Sanger, bu platformun birçok yanlış bilgiyle dolduğunu ifade etti. Hatta artık Vikipedi’nin birçok kişi tarafından manipülasyon aracı olarak da kullanıldığını söyleyen Sanger; bazı nefret ve ırkçılık gibi durumlarında bu platform üzerinden manipüle edilebilir olduğunu savundu.