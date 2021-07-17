Mehmet Ekrem Dinler, 94 yaşında vefat etti. Dinler’in cenazesi Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.
Dinler’in kızı Ayşe Nil Dinler yapmış olduğu açıklamada babasının cenazesinin saat 12.00’de Zincirlikuyu Camisi’ndeki cenaze töreni sonrasında Edirnekapı Şehitliği’ne defnedileceğini ifade etti.
Yaşam Boyu Onur Ödülü
24 Ocak 1928 tarihinde dünyaya gelen Dinler, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.
Usta ismin yönettiği bazı filmler:
*Ezan Sesleri, 1993
*Bir Daha Asla, 1992
*Gizli Oyun, 1989
*Zehirli Çiçek, 1986
*Vatan Kucağında, 1982
*Kır Çiçeği, 1973
*Yuvasız Kuşlar, 1970
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