iPhone 11 Pro modelinde oldukça nadir görülebilecek bir fabrikasyon sürecinden çıktı. Birçok fabrika üretim sürecinde ürünlerin kullanıcıya ulaşmadan önce kalite kontrol denetimleri yapıldığı için fabrikasyon hatalarını görmek pek mümkün değil.

Fakat aşağıdaki fotoğrafta görebileceğiniz iPhone 11 Pro modelinin Apple logosu 1 milyonda 1 görülebilecek yanlış konumlandırma hatası ile üretilmiş durumda.

Bu ve buna benzer fabrikasyon hatalı modelleri bulmak oldukça nadir olduğu için iPhone 11 Pro modeli normal değeri olan 999 dolarken 2.700 dolara satıldığı belirtiliyor.

Üretimden Hatalı Çıkan iPhone 11 Pro Modeli Oldukça Şaşırtıcı

Bu tarz hatalı teknolojik ürünlerin yanında diğer tüm sektörde üretilen ürünler de bazı koleksiyoncular tarafından büyük ilgi ile toplanıyor ve ilerleyen günlerde değerlenecekleri düşünülüyor.

Oldukça dikkatli bir üretim sürecinden modellerini üreten Apple’ın böyle bir hatalı iPhone modelini üretmemiş olacağı da tartışılıyor. Bildiğiniz gibi metal kesim alüminyum Mac, iPhone, Apple Watch ve iPad modelleri üreten Apple senelerdir bu modelleri üretiyor ve bu modelin bir fabrikasyon değil de yalan olma ihtimali de bulunuyor.

Apple’ın böyle bir hatayı yapmayacağı ve bu iPhone 11 Pro modelinin yedek arka kapak modelinde hatalı logolandırma yüzünden olduğu iddia ediliyor. Ülkemizde normal iPhone modelleri satılmıyorken bir de böyle hatalı iPhone modeli değerinin neredeyse 3 katına satılma ihtimali oldukça az gibi duruyor.