BaBaLa TV ve P!NÇ programıyla ile tanıdığımız Oğuzhan Uğur bu hafta Konuşanlar programında Hasan Can Kaya’nın konuğu oldu. Konuşanlar’ın 8. bölümü nihayet şimdi Exxen platformu üzerinden izleyicilere sunuldu. İşte çok sevilen son bölümün detayları…

Şimdiye kadar stand-up gösterileri ve çeşitli televizyon programlarında yazdığı senaryoları ile kariyerini yürüten ünlü komedyen Hasan Can Kaya ilk büyük çıkışını Konuşanlar programı sayesinde yakaladı. Toplamda 30 bölümüyle 2020’nin son çeyreğine kadar kendi YouTube kanalı üzerinden içeriklerini yayınlayan sanatçı; ünlü konuklara ihtiyaç duymadan sıradan insanlarla yaptığı talk show formatıyla kısa sürede hatırı sayılır bir başarı elde ederek milyonlarca takipçiye ulaşmayı başardı.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Konuşanlar Exxen platformu tarafından yayın hakları satın alınıp yoluna devam ederken, Hasan Can Kaya’nın yapmak istediği diğer projelerin de böylelikle önü açılmış oldu. Kaya öncelikle The Simpsons, Family Guy benzeri bir yetişkin animasyon dizisi için kolları sıvarken; bunun yanı sıra bir de Bir Yeraltı Sit-com’u isimli dizisini hayata geçirdi. Şu anda her iki içeriğin de hazırlıkları devam ederken, Konuşanlar’ın yeni bölümleri ise ekranlara gelmeye hız kesmeden devam ediyor.

Konuşanlar 8. Bölümü ile Exxen’de!

Geçmiş bölümlerde İrem Derici, Ezgi Mola ve Hülya Avşar gibi birbirinden ünlü yıldızları misafir eden Konuşanlar son bölümü ile sevilen YouTuber'ı ağırladı. YouTube'ta Babala TV, Pinç ve Onedio içerikleriyle tanıdığımız Oğuzhan Uğur kahkahalarla geçen bölümde Konuşanlar'a misafir oldu.