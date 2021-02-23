Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Türkiye’nin 5G haberleşme teknolojisine geçiş aşamalarını açıkladı. BTK’da Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Toplantısı etkinliğine baktılan Karaismailoğlu’nun açıklamalarında, 5G’nin ülkemize gelmesi için yapılacak çalışmaların ilk fazının Mart 2021’de tamamlanacağı söylendi. İşte detaylar…

Bugün yapılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G bağlantı desteğinin Türkiye’ye ne zaman geleceği ve hangi aşamada olduğu sorusuna yanıt kazandırdı. Ülkemizin bilişim ve iletişim sektörü açısından tarihi bir dönüşüm sürecine girdiğini beyan eden Bakan, “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin ilk fazını Mart 2021’de tamamlayacağız,” diyerek müjdeyi verdi.

Mart Ayında Türkiye 5G Şebekesinin İlk Fazını Tamamlıyor!

2017’de elektronik iletişim sektörü için yerli ve milli üretim ekosistemi yaratmak adına HTK’yı kurduklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu, “HTK bileşenleri yaptığı çalışmalarla bu tarihe tanıklık ediyor,” dedi ve çalışmaları 5G bağlantı sistemi konusuna getirdi. Türkiye’ye 5G’yi yerli donanım ve yazılım ihtiyaçlarıyla Haberleşme Teknolojileri Kümeleşmesi üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmecinin katılımıyla sağladığı bu yolda yapılan çalışmalar şu sözlerle belirtildi: