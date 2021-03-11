Hepimiz oyun oynamak istediğimizde önce ücretsiz PC oyunlarının hangileri olduğunu araştırır ve ona göre aralarından seçim yaparız. Seçimimizi yaparken belki de unuttuğumuz şey PC’mizin minimum sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığıdır.

Bedava oyunlar ve minimum sistem gereksinimleri

Ücretsiz Bilgisayar oyunlarının sadece bedava olması yetmiyor aynı zamanda bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmaması da önemli. Aşağıda Düşük sistem gereksinimi olan ücretsiz oyunları listeledik.

Path of Exile oyunu minimum sistem gereksinimi

64 bit Windows 7, 8, 10 / x86 compatible 2.6 GHz İşlemci/ 4 GB RAM + 2 GB Ekran kartı RAM’i / NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da ATI RADEON Ekran kartı / 20 GB kullanılabilir alan

Black Squad oyunu minimum sistem gereksinimi

64 bit Windows 7 / CORE2 DUO 2.2GHZ – AMD Athlon 64 X2 2.66GHz İşlemci / 4 GB RAM / NVIDIA GEFORCE 8600 veya GT630 – RADEON HD 6750 Ekran kartı / 9.0 sürüm DirectX / 20 GB kullanılabilir alan

Combat Arms Reloaded oyunu minimum sistem gereksinimi

Win. 10 / Pentium4 – 2.4GHz+ İşlemci / 1 GB RAM / GeForce FX 5600 Ekran kartı / 9.0c sürüm DirectX / 8 GB kullanılabilir alan

Fallout Shelter oyunu minimum sistem gereksinimi

64 bit Windows 7, 10 / Intel Core 2 Quad CPU Q9550 İşlemci / 2 GB RAM / NVIDIA GeForce GTS 250, Radeon HD 6970 1GHZ Ekran kartı

TrackMania Nations Forever oyunu minimum sistem gereksinimi

Windows 2000/XP/XP-x64/Vista İşletim sistemi / Pentium IV 1,6 GHz / AthlonXP 1600+ İşlemci/ DirectX 9.0c / Windows için 256 MB, Vista için 512 MB Bellek / 750 MB depolama alanı

Team Fortress 2 oyunu minimum sistem gereksinimi

Windows® 7 (32/64-bit)-Vista-X / 1.7 GHz Processor veya better İşlemci / 512 MB RAM / 8.1 DirectX / 15 GB depolama alanı

Battlerite oyunu minimum sistem gereksinimi

64 Bit işlemci ve Windows XP veya Never işletim sistemi / Dual Core from Intel veya AMD at 2.8 GHz İşlemci / RAM 4 CB / Intel HD 3000 Ekran kartı / 9.0c DirectX / 3 GB depolama alanı /DirectX Compatible Ses kartı

RISK Global Domination oyunu minimum sistem gereksinimi

64 Bit işlemci ve Windows Vista, 7, 8, 10 işletim sistemi / 1.7 GHz ve üstü / 1 GB RAM Bellek / OpenGL 2.1 destekleyen -Intel HD 3000 veya üstü / 500 MB depolama alanı

Line of Sight oyunu minimum sistem gereksinimi

Win. 7 işletim sistemi / Dual Core 2.0 GHz from Intel veya AMD 2.0GHz İşlemci / 2 GB RAM Bellek gerekli / NVIDIA GeForce 8600/9600GT- AMD ATI Radeon HD2600/3600 / 9.0c DirectX / 8 GB alan

Counter Strike (CS)- Global Offensive (GO) oyunu minimum sistem gereksinimi

Windows 7, Vista, XP / 2 G RAM Bellek / 15 GB Kullanılabilir depolama alanı / Intel Core 2 Duo E660 İşlemci / NVIDIA GeForce 7300 GT Ekran kartı

League of Legends oyunu minimum sistem gereksinimi

64 Bit – Win. 7, 8, 10 işletim sistemi / 2 GB RAM Bellek / Shader 2.0b Ekran kartı / Ekran çözünürlüğü 1920 x 1200 / 9.0c DirectX / 12 GB depolama alanı

No More Room in Hell oyunu minimum sistem gereksinimi

Windows® Vista / Çift çekirdekli 2,4 GHz işlemci / 2 GB RAM / Radeon HD 5000 Serisi ya da nVidia GeForce 200 serisi Grafik işlemciler / 10 GB depolama alanı / DirectX 9.0c

Xbox Live Gold için mart ayında ücretsiz olacak oyunlar listesi için hazırladığımız konumuza göz atabilirsiniz.