Ubisoft, şirket genelinde cinsel taciz iddiasıyla ilgili yeni yasal işlemle karşı karşıya. Kotaku ve Rock Paper Shotgun, Fransız işçi sendikası Solidaires Informatiques ve iki eski Ubisoft çalışanının, oyun geliştiricisine “kurumsal cinsel taciz” kültürünü sağladığı iddiasıyla dava açtığını bildirdi. Sendikaya göre, Ubisoft’un suistimali tolere etmesi, sorunları çözmekten daha kolaydı.

Dava, eski yöneticiler Cecile Cornet (insan kaynakları başkanı), Tommy Francois ve Serge Hascoët dahil olmak üzere mevcut ve eski Ubisoft çalışanlarını hedef alıyor. Şirket şefi Yves Guillemot da doğrudan katılım için değil, Ubisoft’ta olanlardan doğası gereği “sorumlu” olduğu için inceleme altında.

Ubisoft, oyun devi aleyhindeki iddiaya yanıt olarak Kotaku’ya “paylaşacak başka ayrıntı olmadığını” söyledi. Daha önce tüm iddiaları araştırdığını ve uygun bir yanıt aldığını söyledi.

Ubisoft‘un bu tür iddiaları tam olarak ele almadığına dair şimdiden şikayetler vardı. Bloomberg kaynakları, suçlanan yöneticilerin üst düzey pozisyonlarda kaldığını ve personelin, üzerinde durulmayan cinsiyetçi ve ırkçı faaliyetleri rapor ettiğini söyledi.

Ubisoft‘ta kurumsal değişiklikleri zorlamak şöyle dursun, davanın başarılı olacağına dair hiçbir kesinlik yok. Ancak, şirketin ilk çabalarının çalışanları memnun etmek için yeterli olmadığı açık. İddialar doğruysa, Ubi’nin suistimalleri ve ardından gelen serpintileri önleyecekse daha sert adımlar atması gerekebilir.