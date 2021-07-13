Twitter, son zamanlarda aldığı kararlarla adından söz ettiriyor. Haziran ayında mavi tik alan bazı hesaplarla ilgili gerçekler ortaya çıktı. Twitter yetkilileri, bu sorunun nasıl patlak verdiğini anlayamadı. Konuyla ilgili çalışanlarını sorguladığı bilgisi geldi. Twitter’da birkaç hesabın sahte olmasına rağmen mavi tikli olduğu ortaya çıktı. Üstelik takipçi sayıları arasında çok bir fark yoktu. Hal böyle olunca şirket hızlı bir şekilde olaya müdahale etti.

Mavi Tikli Hesaplar Sahte Çıktı!

Mavi tikli hesapların birkaç tanesi düşük takipçili ve sahte olmasından ötürü büyük yankı uyandırdı. Üstelik bu hesaplar Türk kullanıcılara aitti. Profil fotoğraflarında dahi kullanılan kişiler gerçek değildi. Kimisinde animasyon ve kedi resimleri yer alıyordu. Herhangi bir paylaşımı da bulunmayan bu hesapların durum kısmında “official account” yazısı dikkat çekti.

Mavi Tikleri Geri Alındı

Twitter, kısa süre içerisinde olaya müdahale etti ve mavi tikli hesapların tikini aldı. Doğrulanmış hesap olarak geçen ve ünlü kişiler için kullanılan bu ünvan da alınmış oldu. Ancak yaşanan skandaldan ötürü Twitter’dan bir açıklama bekleniyordu. Şirket, özür dileyerek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını vurguladı. Gerçekten de ilginç bir an yaşandı. Çünkü pek çok kişi başvuru yapmasına rağmen mavi tik almakta zorluk çekiyorken hiç ünlü olmayan bu kullanıcılar bir anda mavi tik aldılar. Teknik bir sıkıntı olduğu veya çalışan ihlali nedeniyle böyle olabileceği konuşuluyor. Söz konusu gelişmelere ilişkin pek çok kişi tepki gösterdi. Ancak Twitter’ın bundan sonra mavi tik konusunda daha da hassas davranacağı düşünülüyor.

Twitter’da Teknik Hata mı Var?

Herkesin merak ettiği konu Twitter’ın neden böyle bir hata ile karşılaştığı. Çünkü teknik bir sıkıntı var ise bu hesapların tekrar mavi tik alabilmesi mümkün olacak. Ancak sosyal medyada yazılım gelişim ekibinin söz konusu sorunla ilgili bir şekilde önlem alması bekleniyor. En yakın zamanda da manuel kontrol ile mavi tik başvuruları kontrol altına alınacaktır. Eğer otomatik çalışan bir sistem var ise şimdilik askıya alınmış olabilir.

Mavi Tik Nasıl Alınır?

Mavi tik almak için, ünlü olduğunuza dair kanıt sunmanız gerekiyor. Bu kimi zaman takipçi sayısıyken kimi zaman hakkınızda çıkan haberler veya müzisyenler için oluşturduğunuz şarkılar olabilmektedir. Mesleğinize göre sizden istenen kanıt da farklı olabilmekte. Twitter’ı ikna ettiğiniz takdirde mavi tikinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra pek çok kişi başvuru için ne yapması gerektiğini araştırıyor. Eğer gerçekten ünlüyseniz mavi tiki alabileceğinizi söylemeliyiz. Uzun zamandır mavi tik almak mümkün değildi. Ancak Twitter’ın yıllar sonra yaptığı açıklamayla mavi tik başvurusu yapmak mümkün hale geldi.