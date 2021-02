18 Mart’ta HBO Max platformunda gösterime girecek Zack Snyder’s Justice League filmi için şimdi bir Twitter emojisi yayınlandı. Üç farklı konu etiketinde kullanıma sunulan emojiler, bata DC hayranları tarafından hayranlıkla karşılandı. İşte detaylar…

2017 yılında gösterime giren Adalet Ligi filminin yeniden kurgulanmış 4 saatlik uzun bir versiyonu olan Zack Snyder’s Justice League versiyonu için bugün müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Filmin ilk resmi fragmanı bugün yayıncı platform HBO Max imzasıyla meraklılarına sunulurken; beklenen yapımla alakalı birçok merak edilen unsur da ortaya çıkmıştı. Günün son güzel haberi ise Twitter’dan geldi.

Önemli günlerde ve çeşitli lansman dönemlerinde konuya ilişkin etiketlere çeşitli özel emoji tasarımları hazırlayan popüler sosyal medya uygulaması Twitter, geçtiğimiz günlerde The Falcon and the Winter Soldier filmi için sürpriz bir emojiyle karşımıza çıkmıştı. Filmin fragman gününde gelen emojiden yalnızca birkaç gün sonra, benzer bir durum Justice League Snyder Cut yapımında da uygulandı.

Artık neredeyse bir ay sonra HBO Max üzerinden izleyenlere sunulacak Zack Snyder’ın Adalet Ligi filmine sayılı bir zaman kala Twitter üç ayrı konu etiketine özel emoji oluşturdu. #SnyderCut, #ZackSnydersJusticeLeague ve #UsUnited hashtag etiketlerinde bundan sonra Justice League logosu görmek mümkün olacak! Siz de bu şahane etiketleri kullanarak tweet’lerinize renk katabilir ve takipçilerinize filme olan hayranlığınızı gösterebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler!