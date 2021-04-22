Dev sosyal medya uygulamalarında birisi olan Twitter, yüksek kaliteli fotoğraflar özelliğini müjdeledi.

Twitter en son yeni sosyal medya olan Clubhouse uygulamasını satın almak istediği haberleri ile gündeme gelmişti.

Bugün ise sevindiren haber Twitter tarafından geldi. Artık Twitter iOS ve Android kullanıcıları için yüksek kaliteli görsel paylaşılma özelliği sunuldu. Twitter tarafından açıklanana göre 4K’ya kadar yüksek kaliteli görseller paylaşılabilecek ve aynı şekilde görüntülenebilecek.

Teknoloji kaynaklarında belirtilene göre Twitter yönetim ilk gününden beri yüksek kaliteli görsel ve video paylaşımını desteklemiyor. Bunun sunucu trafiğini ve kullanımı arttırmak için yapıldığı düşünülüyor. Özellikle düşük internet hızlarında Twitter videoları oldukça düşük kalitede gösteriyor ve burada hiçbir seçenek kullanıcılara sunulmuyordu.

Twitter yönetiminin bu fotoğraf konusunda aldığı kararı kısa bir süre içerisinde video tarafına da gelmesi bekleniyor.

Kullanıcılar için oldukça kullanışlı olan bu yeni 4K fotoğraf desteği özellikle mobil verileri oldukça etkileyecek gibi gözüküyor.

Kullanıcılar için ne kadar kullanışlı da olsa bu 4K fotoğraflar oldukça yüksek boyutlarda olabiliyor ve kullanıcıların mobil verilerini yüksek anlamda etkileyebiliyor.

Twitter Yeni Özellikler de Sunmaya Başladı

Twitter geçtiğimiz aylarda süper takipçi adında bir özelliği tanıttı.

YouTube katıl tuşunda olduğu gibi bu yeni özellikte özel içerikler, indirimler sunuluyor. Özelliğin 4.99 dolar olduğu ve bu ücretten Twitter bir kesinti alarak kullanıma sunulduğu belirtiliyor.