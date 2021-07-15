Twitter geçen yıl Snapchat ve Instagram tarafından popüler hale getirilen kısa ömürlü “hikayeler” özelliğinin bir uygulaması olan Twitter Fleets‘i tanıttığında kullanıcılarını şaşırttı. Mikroblog hizmetinin kararı, karışık bir yanıt aldı, ancak başlatıldığından bu yana kullanıcılar tarafından düşük oranda benimsendiği görülüyor. Şirket şimdi, platformda sekiz ay sonra Fleets özelliğini kapatacağını duyurdu. Tesla CEO’su Elon Musk, duyuruya Twitter CEO’su Jack Dorsey‘e Twitter DM’leri için yeni bir özellik soran tweet atarak yanıt verdi. Musk, katlanmış ellerin emojisini tweetledi ve “DM’lere yeni bir gülme emojisi harika olurdu” yazdı.

Twitter Fleets Nedir?

Geçen yıl tanıtılan özellik, kullanıcıların muhtemelen rahat olmayabilecekleri içerikleri paylaşmaya teşvik etmek için 24 saat sonra kaybolacak kısa ömürlü hikayeler olarak görseller, kısa videolar ve hatta tweetler paylaşmalarına izin verdi. platformda kalıcı olarak paylaşmak.

3 Ağustos’ta Filolar özelliği kapatılacak ve kullanıcılar, Filoların göründüğü satırda uygulamanın üst kısmında devam eden Alanları görebilecek. Twitter ayrıca tweet oluşturucunun ve uygulama içi kameranın gelecekte Fleets oluşturucudan tam ekran kamera, metin biçimlendirme seçenekleri ve normal medyanın üzerinde GIF çıkartmaları gibi özellikler kazanacağını söylüyor.

Dikey reklamlar kaldırılacak mı?

Bu arada şirket, yakın zamanda Fleets‘e tanıttığı dikey reklamları incelemeye devam edeceğini, ancak daha sonraki bir aşamada uygulamada görünüp görünmeyecekleri şu anda net değil.

Twitter Fleets neden kapatılıyor?

“Fleets, insanların uçup giden düşüncelerini paylaşmaları için daha düşük basınçlı, geçici bir yol olarak oluşturduk. Fleets‘in daha fazla insanın Twitter’daki sohbete katılma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacağını umduk. Ancak Fleets’i herkese tanıttığımızdan beri, Fleets ile sohbete katılan yeni insan sayısında umduğumuz gibi bir artış görmedik. Bu nedenle, 3 Ağustos’ta Fleets artık Twitter‘da kullanılamayacak.” şirketin Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown bir blog gönderisinde yazdı.