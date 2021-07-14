Geçen yıl kullanıma sunulan bir özellik sayesinde, bir tweet’e kimlerin yanıt verebileceğini sınırlamak zaten bir seçenekti, ancak kullanıcıların tweet’i göndermeden önce kimlerin yanıt verebileceğini seçmeleri gerekiyordu. Artık bu kararı gönderi yayınlandıktan sonra verebilirler.

Gönderilen bir tweet’teki yanıt seçeneklerini değiştirmek yeterince basittir. Bir tweetin sağ üst köşesindeki üç nokta (noktalar) menüsüne dokunun ve açılır menüden “Kimlerin yanıt verebileceğini değiştir”i seçin.

Bir “Kim cevap verebilir?” Bir tweet oluştururken kullanılabilen aynı üç seçenekten birini seçebileceğiniz kart görünür: “Herkes”, “Takip ettiğiniz kişiler” ve “Yalnızca bahsettiğiniz kişiler”.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7 — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021

Yeni seçenek, kullanıcılara gönderileriyle kimlerin etkileşimde bulunabileceği konusunda daha fazla kontrol sağlıyor ve bu, sosyal medya platformundaki tacizi azaltmayı amaçlıyor, ancak bunun, yapıcı tartışmaları kısıtlama ve birinin çevrimiçi “yankı odasını güçlendirme gibi istenmeyen bir etkiye nasıl sahip olabileceğini görmek zor değil. ” Özellik iOS, Android ve web’de kullanıma sunululacak.

Twitter, geri bildirim alabilmek için onları platforma getirmeyi taahhüt etmeden önce son zamanlarda çok daha fazla özellik fikrini önizliyor. Örneğin, bu ayın başlarında, kullanıcıların yalnızca “Güvenilir Arkadaşlar” için belirli tweetler göndermesine izin vermeyi düşündüğünü söyledi; bu, kullanıcıların kişisel Hikayeleri daha özel olarak paylaşmasına olanak tanıyan Instagram’ın “Yakın Arkadaşlar” özelliğine benzer bir fikir.