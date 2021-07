Geçen yıl kullanıma sunulan bir özellik sayesinde, bir tweet’e kimlerin yanıt verebileceğini sınırlamak zaten bir seçenekti, ancak kullanıcıların tweet’i göndermeden önce kimlerin yanıt verebileceğini seçmeleri gerekiyordu. Artık bu kararı gönderi yayınlandıktan sonra verebilirler.

Gönderilen bir tweet’teki yanıt seçeneklerini değiştirmek yeterince basittir. Bir tweetin sağ üst köşesindeki üç nokta (noktalar) menüsüne dokunun ve açılır menüden “Kimlerin yanıt verebileceğini değiştir”i seçin.

Bir “Kim cevap verebilir?” Bir tweet oluştururken kullanılabilen aynı üç seçenekten birini seçebileceğiniz kart görünür: “Herkes”, “Takip ettiğiniz kişiler” ve “Yalnızca bahsettiğiniz kişiler”.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021