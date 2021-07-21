Twitter bugün, bu yılın başından beri üzerinde çalıştığı TweetDeck Twitter istemcisinin yeniden tasarlanmış bir sürümünü kullanıma sunmaya başladığını duyurdu.

TweetDeck‘in yeni sürümü, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da rastgele seçilmiş kişilerden oluşan “sınırlı sayıda hesaba” yayılıyor.

Twitter‘a göre, yeni tasarımın daha fazla Twitter.com işlevselliği içeren Twitter web sitelerinin ve mobil uygulamaların tasarımıyla daha iyi uyum sağlaması amaçlanıyor.

Gerçekten de standart Twitter tasarımına daha çok benzeyen ve çok sütunlu görünüme alışmış TweetDeck kullanıcılarını üzebilecek bir tasarım var. TweetDeck, daha önce yalnızca standart Twitter web sitesinde bulunan Keşfet konusu gibi özelliklere kavuşuyor.

Bu sınırlı testin ardından Twitter, muhtemelen TweetDeck‘in yeniden tasarımını daha geniş bir kitleye sunacak. Beta sürümü için seçilenler, TweetDeck‘te katılmak için bir davetiye görecekler.