Popüler sosyal medya uygulaması Twitter bugün Süper Takip özelliğini duyurdu. Bu özellikle beraber platformdaki içerik üreticileri artık takipçilerinden kendilerine aylık abone olmalarını talep edebilecek. İşte detaylar…

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında kabul edilen popüler mikroblog ağı Twitter bugün yakında platforma gelecek yeni özelliklerini tanıttı. Bunlardan hiç şüphesiz ki en fazla ilgi çekeni, Twitter’dan para kazanmak isteyen, yıllardır bunun hayalini kuran içerik üreticileri için geldi! İlerleyen dönemlerde kullanıcılara, uygulamada tweet atarak düzenli gelir elde edebilecekleri bir model sunulmaya hazırlanıyor.

Twitter, Süper Takip Özelliği ile Kullanıcılarına Para Kazandıracak

Twitter Super Follow özelliği sayesinde kullanıcılarının artık doğrudan uygulama üzerinden para kazanmasını sağlamayı umuyor. Kısaca özetlemek gerekirse söz konusu yenilik ile beraber içerik üreticilerinin takipçilerine aylık abonelik hizmeti sunması ve onlara ekstra içerikler sağlaması amaçlanmakta. Yani kabaca bunu YouTube‘un Katıl özelliği gibi düşünebiliriz.

İçerik yaratıcılarının Süper Takipçi hesaplarıyla paylaştığı ekstra tweet’ler sayesinde hayranlar, bundan böyle beğendikleri ve desteklemek istedikleri Twitter hesaplarını küçük makul ücretlerle ödüllendirebilecek. Bu sayede bonus gönderilerin yanı sıra topluluk gruplarına katılmak ve özel kullanıcı rozeti gibi detaylardan faydalanabilecekleri belirtiliyor. Tüm bu özelliklerin kullanıcılara aylık 4,99 dolar karşılığında sunulması planlanırken; ilerleyen vadelerde ücretlerin kişiselleştirilebileceği, isteğe bağlı olarak farklı paketler de sunulabileceği tahmin ediliyor.

Dolayısıyla artık çok yakında şahane bir Twitter’dan para kazanma yöntemi ile karşılaşacağımız aşikar duruyor! Artık içerik üreticilerinin Patreon gibi üçüncü taraf uygulamalarına ihtiyaç duymadan direkt Twitter aracılığıyla gelir kazanmaları oldukça mümkün görünüyor.