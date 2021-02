Popüler mikroblog uygulaması Twitter bugün Sam Wilson ve Bucky Barnes karakterlerini içeren yeni The Falcon and the Winter Soldier emojileri hazırladı. Konu etiketlerinde kullanabileceğiniz bu iki görsel, şu anda altı farklı hashtag için aktif hale geldi. İşte detaylar…

Disney+ platformunda prömiyer yapacak ilk Marvel Sinematik Evreni dizisi olacağı duyurulan, ancak ne yazık ki COVID-19 nedeniyle çıkış tarihi ertelenen The Falcon and the Winter Soldier için artık sayılı bir süre kaldı. Platformun bir başka sevilen yapımı olan WandaVision bittikten yaklaşık iki hafta sonra gösterime girecek dizi, 19 Mart tarihinde ilk sezonuyla izleyicisiyle buluşacak.

Anthony Mackie ve Sebastian Stan Emojileri Yayınlandı

Bugün heyecanlı hayranlar için yeni bir The Falcon and the Winter Soldier fragmanı paylaşılırken, Anthony Mackie ve Sebastian Stan performanslarıyla sosyal medyadan övgü dolu mesajlar almıştı. Görünen o ki diziyle ilgili sürprizler bitmiyor! Zira dizinin meraklıları bugün Twitter’a girip fragmana göz attıklarında, konu etiketi kısmında müthiş birer ayrıcalıkla karşılaştılar. Marvel Studios dizisi için iki farklı emoji hazırlandığı göze çarptı.

Emojis for The Falcon and the Winter Soldier have arrived pic.twitter.com/bk2ec9uaip — Nerdist (@nerdist) February 7, 2021

Daha önce buna benzer bir durum Disney+’ın bir başka sevilen Marvel dizisi olan WandaVision’da da yaşanmıştı. Twitter platformu Jimmy Woo, Darcy Lewis ve Monica Rambeau gibi sevilen karakterlerin emojilerini ekleyerek dizinin hayranlarına keyifli bir sürprizde bulunmuştu. Şimdi Falcon & Winter Soldier‘da da aynı durumun yaşanması oldukça pozitif değerlendirildi. Hatta ilerleyen günlerde dizinin daha fazla karakterinin emojisinin geleceği bile düşünülmekte.