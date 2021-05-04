Son zamanların belki de en dikkat çekici sosyal medya uygulamalarından birisi olan Clubhouse, davetiye sistemi ile oldukça popüler bir hale geldi. Uygulamaya Twitter, Facebook, Reddit gibi birçok ünlü şirketlerden rakipler geliştirildi.

İşte bu rakiplerden birisi olan Twitter Space, garip bir limit ile kullanıma sunuldu.

iOS ve Android işletim sistemleri için kullanıma sunulan Twitter Space, 600 ve daha fazla takipçiye sahip olan herkes için kullanıma açılmış durumda.

Uygulama ile artık dileyen kullanıcılar sesli sohbetler başlatabilecek veya sohbet kanallarına katılabilecek.

Konu hakkında bizzat Twitter yöneticisi tarafından açıklamalar paylaşıldı ve aktarılana göre bu özelliğin uzun zamandır beklendiğinin altı çizildi.

Clubhouse uygulamasındaki davetiye sistemine oldukça benzeyen bu takipçi limiti, sistemin daha popüler bir alan olmasını destekleyecek ve test edilebilmesini daha da kolay hale getirecek.

Twitter Spaces, Android Tarafında Sevilen Bir Uygulama Olabilir

Bilindiği gibi Android tarafına henüz Clubhouse uygulaması sunulmamış durumda. Twitter Spaces uygulaması ilk testler sonucu uygulamayı tüm Twitter kullanıcılarına açacak ve tahmin edilene göre bu süre Clubhouse Android uygulamasından daha erken bir süre içerisinde gelecek.

Eğer Twitter’ın bu konuda dedikleri gerçekleşirse Clubhouse belki de en büyük darbeyi alabilir. Uygulamanın inatla Android tarafına gelmemesi popülerliğini büyük oranda düşürüyor. Özellikle Facebook tarafı Clubhouse’un alandaki yavaş çalışmalarında fayda sağlayarak 3 uygulama tanıtmış durumda.