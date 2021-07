Böyle bir özelliğin benzer bir versiyonuna genellikle Facebook üzerinden internet üzerinden rastlayabilirsiniz. Sosyal ağ hala bir çevrimiçi medya güç merkezidir. Buna göre, kullanıcılardan yeni bir hesap oluşturmalarının veya Facebook ile giriş yapmalarının istendiği kaç web sitesiyle karşılaşılabileceğinin kanıtı bulunabilir. Örnekler, Pinterest, Instagram , Canva ve web’e yayılmış diğer birçok küçük web sitesi ve platformdan oluşur. Birçok platform aynı şekilde Google hesaplarıyla da uyumludur ve kullanıcılardan Gmail kimlikleriyle oturum açmalarını ister. İnternetin ne kadar küçük bir dünya olduğunun bir kanıtıdır ve birden fazla ülke ve platformdan kullanıcıların tek bir üçüncü taraf platformundaki hesapları kullanarak birbirleriyle etkileşim kurmasına olanak tanır. Facebook ve Gmail hesaplarına sahip olmayı, çevrimiçi etkileşimin abartılı bir bakış açısıyla, seçici pasaportlar olarak düşünün.

Şimdiye kadar, Twitter‘ın böyle bir çevrimiçi varyantı yok. Kendi başına çok popüler olan ve ideolojileri ve görüşleri paylaşmak için bir güç merkezi olan sosyal medya platformu, platformlar arası tozlaşma adına çok fazla adım atmadı. Facebook her zaman üçüncü taraf kaynakları edinmekle veya onlarla etkileşim kurmakla (Oculus ve Instagram’ı satın almak ve Snapchat ile yapmaya çalışmakla) ilgilenirken, Twitter ve kurumsal yapısının böyle bir ilgisi yok gibi görünüyor. Ancak görünüşe göre Apple bir hamle yapmakla ilgileniyor.

Apple aynı zamanda kendi ekosistemine çok memnun kalmış bir şirket. Hatta katı güvenlik düzenlemeleri nedeniyle diğer platformlarla aktif olarak sıyrıklara girdi, özellikle de iOS 14 üzerinden Facebook ile kafa kafaya gidiyor. Her halükarda Apple, Apple hesaplarına sahip kullanıcıların oturum açabileceği bir sistem kurmak için Twitter ile çalışıyor. ikincisi için herhangi bir hesap oluşturmadan Twitter’a. Her iki taraf da bu tür planları açıkça ortaya koymamış olsa da, sosyal medya araştırmacısı Jane Manchun Wong, buna inanma nedenlerini vurgulayarak Twitter‘a gitti. Gizli ekran görüntülerini paylaşırken, Twitter‘ın Apple kimliklerine bağlı Twitter hesaplarını detaylandıran yeni bir “bağlı hesaplar” arayüzüne sahip olduğunu belirtiyor. Bir başka sürpriz de, bu arayüzün ayrıca Google ID‘leri ile bağlantıyı da detaylandırmasıdır. Wong, yakın zamanda, başka bir tersine mühendislik girişiminde, Twitter‘ın Google ile oturum açma özelliğini test ettiğini de fark etti.

Twitter is working on Apple Sign-In integration, as indicated in:

– the entry description for “Connected accounts” settings page (WIP)

– the “Connected accounts” settings page (WIP)

– the CSP header of https://t.co/lku1DJFE5E’s HTTP response https://t.co/rKdDOWLEml pic.twitter.com/cEOgOoAEx1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 9, 2021