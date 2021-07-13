Twitter ve Instagram, sırasıyla 199 milyondan fazla günlük aktif kullanıcı ve bir milyardan fazla aktif kullanıcı tabanını güvence altına alan şu anda önde gelen platformlardan ikisidir. Facebook ve Instagram arasındaki özelliklerin birleştirilmesi sürpriz olmasa da, ikisinin de aynı baba şirket tarafından yönetildiğini görünce, Twitter ve Instagram‘ın el ele vermeye karar vermesi şok oldu.

Bir geliştirici Alessandro Paluzzi‘nin tweetine göre, kullanıcılar yakında sadece Facebook‘tan değil Twitter‘dan da resim aktarabilecekler. Bu, kullanıcılara resimlerini seçebilecekleri geniş bir seçim kutusu sunar. Tabii ki, her zaman aynı olanları ayrı olarak yükleme seçeneği vardır, ancak bu seçenek işleri biraz daha kolaylaştırıyor.

Şimdilik kullanıcılar yalnızca profil resimlerini içe aktarabiliyor, ancak sitenin yakında kullanıcıların diğer resimleri de içe aktarmasına izin vereceğini düşünüyoruz. Kim bilir belki tweetleri ve diğer özellikleri bir platformdan diğerine de getirebiliriz.

Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, yeni özelliğin profil resmini değiştirmeye karar verdiğinde görünen açılır kutu aracılığıyla erişilebilir olacağını belirtti. ‘Facebook‘tan İçe Aktar’ın hemen altında ve ‘Profil Fotoğrafını Kaldır’ın üstünde, ‘Twitter‘dan İçe Aktar’ etiketli bir seçenek bulabileceksiniz.

Sayfa sizi profil resminizi içe aktarabileceğiniz veya doğrudan fotoğrafın kendisini içe aktarabileceğiniz Twitter sayfanıza yönlendirebileceğinden, sürecin nasıl ilerleyeceği onaylanmamıştır. Süreç ne olursa olsun, galerinizdeki bir sürü resmi gözden geçirmek ve ilginizi çekeni bulmaya çalışmaktan çok daha kolay olacaktır.

Bu, Paluzzi‘nin takipçileri tarafından oldukça olumlu karşılandı ve kullanıcılar özellik hakkında daha fazla güncelleme istedi. Hatta biri, takipçilerini bir siteden diğerine aktarabilme arzusunu paylaşmaya devam etti! Pekala, bizim görüşümüze göre, dileğinizin de gerçekleşmesi çok uzun sürmeyecek.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda kesin bir tarih yok ve henüz kullanıma sunulacağı da onaylanmadı. Twitter’dan henüz bir açıklama gelmediği için tweet’in gerçekliğinden pek emin olamayız. Ancak, bu tür küçük özelliklerden başlayarak sitelerin birleştirilmesini sağlamak, büyük bir sürecin ilk adımı olduğundan, tweet’in oldukça doğru olduğunu umuyoruz.