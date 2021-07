Dürüst olmak gerekirse, Twitter bu seçeneği tekrar kullanıma sunduğu anda hepimiz doğrulama başvurusunda bulunmayı düşündük. Mikroblog platformu yeniden doğrulama istekleri için açıldığında, bunu yeni bir dizi kural ve gereksinimle yaptı. O gıptayla bakılan mavi tik almak için gereksinimleri tam olarak karşılamanız gerekir. Sitede doğrulanmadığından şikayet eden birkaç tweet görmüş olabilirsiniz ve Twitter şu ana kadar birinin doğrulama isteğinin neden reddedildiğini açıklamadı ama bu değişmek üzere.

We’ve heard your feedback that we can be more clear on why an application didn't get approved.

Decision emails will now give more context on why requests don't meet our criteria. Here's a breakdown of some things to note before applying again (after 30 days) 🧵

