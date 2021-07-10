Dürüst olmak gerekirse, Twitter bu seçeneği tekrar kullanıma sunduğu anda hepimiz doğrulama başvurusunda bulunmayı düşündük. Mikroblog platformu yeniden doğrulama istekleri için açıldığında, bunu yeni bir dizi kural ve gereksinimle yaptı. O gıptayla bakılan mavi tik almak için gereksinimleri tam olarak karşılamanız gerekir. Sitede doğrulanmadığından şikayet eden birkaç tweet görmüş olabilirsiniz ve Twitter şu ana kadar birinin doğrulama isteğinin neden reddedildiğini açıklamadı ama bu değişmek üzere.

We’ve heard your feedback that we can be more clear on why an application didn't get approved. Decision emails will now give more context on why requests don't meet our criteria. Here's a breakdown of some things to note before applying again (after 30 days) 🧵 — Twitter Verified (@verified) July 9, 2021

Normalde, bir doğrulama isteği gönderdiğinizde ve reddedildiğinde, Twitter‘dan isteğinizin reddedildiğini ve isterseniz 30 gün içinde tekrar başvurabileceğinizi belirten basit bir e-posta alırsınız. Şimdi Twitter, başvurunuzun neden reddedildiğini size bir e-postayla bildirecek. “Bir başvurunun neden onaylanmadığı konusunda daha net olabileceğimize dair geri bildiriminizi duyduk. Karar e-postaları artık isteklerin neden kriterlerimizi karşılamadığı konusunda daha fazla bağlam sağlayacak” dedi. Ve hepsi bu değil. Twitter ayrıca yeniden doğrulanmak için başvurmadan önce dikkat etmeniz gerekenlerin bir listesini de paylaştı. Bu nedenle, ilk başvurunuzda bunlardan herhangi birini kaçırdıysanız, bu liste, yeniden başvurmadan önce bu gereksinimlerin karşılandığından emin olabilmeniz için neleri kaçırdığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Sizin için daha kolay hale getirmek için listeledik.

Twitter doğrulaması için başvurmadan önce sağlamanız gerekenler

Kendinizi doğrulamak için bir web sitesi kullanıyorsanız, o web sitesi doğrulanmış bir kuruluşa ait olmalıdır. Web sitesi ayrıca adınıza ve Twitter hesabınıza atıfta bulunmalıdır.

Doğrulanmak için başvuran bir şirket/marka/kuruluş veya aktivist/influencer iseniz, takipçi sayınızın aynı coğrafi bölgede bulunan aktif hesapların ilk %0.05’inde olması gerekir.

Gazeteci olarak başvuranlar için Twitter profiliniz, bağlı olduğunuz haber kuruluşuna atıfta bulunmalı ve resmi web sitesine bağlantı vermelidir. Ayrıca, atıfta bulunduğunuz haber kuruluşu, Twitter’ın politikasına göre (buradan okuyabilirsiniz) dikkate değer, doğrulanmış bir kuruluş olmalıdır.

Gazeteciler ayrıca kendi özel sayfalarına/biyografilerine veya haber kuruluşunun resmi sitesinde kendilerine atıfta bulunan makalelere bağlantı vermelidir. Bağımsız/serbest gazeteciler, başvurmadan önce son altı ay içinde doğrulanmış yayınlarda yayınlanan üç makaleye bağlantı sağlamalıdır.

Still with us? To help you and clarify the info we accept for your category, we’ll be adding more guidelines within the application. — Twitter Verified (@verified) July 9, 2021

Daha önce başvurduysanız ve reddedildiyseniz, ‘red’ e-postasını aldığınız günden itibaren 30 gün sonra tekrar başvurabilirsiniz. ve bu noktaları aklınızda bulundurun. Twitter ayrıca doğrulamanın tekrar açık olmasına rağmen bazı kişilerin hala doğrulama başvurusu yapma seçeneğine sahip olmadığını belirtti. Bu da yakında değişmeli.