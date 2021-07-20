Android kullanıcıları, bir Android cihaz aracılığıyla uygulamaya erişirken yakında bir Google hesabıyla oturum açma avantajına sahip olacaklar. 9to5Google tarafından yapılan habere göre, Android için Twitter Beta sürümü artık Google’ın oturum açma özelliğini kullanarak Twitter hesabınızda oturum açmanıza olanak tanıyor. Bu çok geç kalınmış gibi hissettiriyor.

Halihazırda bir Twitter hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmak için Google oturum açma seçeneğini kullanabilirsiniz, ancak tutamaç rastgele atanacak ve ardından değiştirebilirsiniz. Halihazırda bir Google hesabına (@gmail.com) bağlı bir Twitter tanıtıcınız varsa, bu e-posta Android cihazında zaten oturum açmış olduğu sürece doğrudan oturum açabilmeniz gerekir.

Google Play Store üzerinden Twitter Beta kanalına kaydolanlar için bir Google hesabıyla oturum açma seçeneği şu anda Twitter sürüm 9.3.0-beta.04’te yayında.