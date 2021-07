Twitter, geçen yıl iOS kullanıcıları için Sesli Tweetler yayınladı ve ABD Federal Yasası altyazı gerektirse de altyazılarla gelmedi. Bu endişeyle ilgili olarak şirket, özel bir erişilebilirlik ekibine sahip olmadığını belirtti.

Şimdi, nihayet özel erişilebilirlik ekipleri başlattı ve gelişmiş kullanıcı erişilebilirliği için Sesli Tweetlere eşlik edecek otomatik olarak oluşturulan altyazıları getiriyor. En son özellik, kullanıcıların “CC” düğmesini tıklayarak altyazıları web’de görüntülemelerine olanak tanır.

Kullanıcılar altyazıları İtalyanca, Korece, Endonezyaca, Fransızca, Hintçe, Arapça, Türkçe, Portekizce, Japonca ve İngilizce olarak görebilecekler. Altyazıların yalnızca yeni sesli tweetler için kullanılabileceğini, çünkü tweet oluşturulduğunda oluşturulmaları gerektiğini unutmayın.

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today.

Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2021