Twitter, Instagram gibi popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarının tasarım düzenini taklit eden fotoğrafların yatay kenar boşlukları olmadan ekranın kenarına kadar uzatıldığı yeni bir zaman çizelgesi düzenini test ediyor.

Yeni düzen, Twitter‘ın perde arkasında hangi özelliklerin ve değişikliklerin üzerinde çalıştığını sık sık ortaya çıkaran Jane Manchun Wong tarafından Twitter‘da paylaşıldı. Değişiklik hala test aşamasında, ancak Wong tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, fotoğrafların her iki tarafında yatay kenar boşlukları bulunan mevcut düzene kıyasla fotoğraflar artık uçtan uca gidecek.

Ayrı bir şekilde, Twitter bu hafta hikaye benzeri işlevi olan “Fleets“ı Ağustos ayında kapatacağını duyursa da, şirket muhtemelen kullanıcılar tarafından en çok aranan olası yeni bir özelliği izliyor.

Şirketin ürün lideri Kayvon Beykpour, bir tweet’te (9to5Mac aracılığıyla), takipçilerine, platformun aylık abonelik hizmeti olan “Twitter Blue“ya abone olup olmayacakları konusunda ankette yaptı.

if @TwitterBlue let you edit tweets within a few minutes of posting them, would you want to subscribe? let me know why yes/no in the replies!

