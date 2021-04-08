Ülkemizde de büyük bir kesim tarafından kullanılan Clubhouse, en son Android uygulamalarının da çok kısa bir süre içerisinde yayımlanacağı hakkında gündeme gelmişti. Clubhouse’un pazardaki bu istikrarlı ilerleyişi sonrasında Facebook ve Twitter gibi eski devler rakip uygulamalar tanıttı. Konu hakkında rakip çıkarmakla kalmayıp bir de satın almak için girişimlere çoktan başlamış durumda.

Bloomberg kaynağının yaptığı habere göre ocak ayı içerisinde yatırımcılar turu ile 110 milyon dolar fon toplayarak, toplam değeri kabaca 1,4 milyar dolar olan Clubhouse’a 4 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi.

Şimdilik nedeni açıklanmayan bir sebep yüzünden iki tarafta bu görüşmelerden bir anlaşmaya varamamış durumda.

Business Insider kaynağına konuşan Twitter yetkilisi konu hakkında “söylenilenler hakkında yorum yapamam” ifadesini kullanarak konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

Clubhouse Büyümeye Devam Ediyor

Son günlerin yenilikçi sosyal medya uygulaması birçok şirketin ilgisini çekmeyi başardı. Tanıtıldığı ilk günden beri davetiye sistemi sayesinde herkes tarafından ilgi odağı olan Clubhouse, şirket yöneticileri tarafından aktarılana göre bir gün herkese açık bir platform olacak. Bu davetiye sistemi sayesinde inanılmaz bir reklam stratejisi yapan şirket bildiğiniz gibi şu an sadece iOS platformunda bulunuyor.

Yukarıda da dediğimiz gibi şirketin ilerleyen günlerde Android mağazalarına da geleceği aktarıldı fakat bu gecikme uygulamanın birçok alternatifini de çıkarmış durumda.