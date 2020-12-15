Twitter bugün yaptığı açıklamada popüler canlı yayın platformu Scope servisini kapatacağını duyurdu. Mart 2021 tarihinde artık kullanıcılarına veda edecek platform, Twitter’ın başka planları yüzünden fişi çekilen hizmetler arasında yerini alacak. Periscope yerine mikroblog ağı, kullanıcılarını Twitter Live özelliğini kullanmaya teşvik edecek. Böylelikle yeni bir uygulama indirmeye gerek kalmadan, kullanıcılarının tüm işlerini Twitter’dan gerçekleştirmelerinin önü açılacak.

2015 yılında hayata geçen canlı video akışı Scope bugünden itibaren artık son güncelleme ile beraber yeni hesap açma şansını tamamıyla ortadan kaldırmış durumda. Fakat Mart ayına kadar var olan üyeler, Periscope videolarını indirme ve sitedeki verilerini kapsayan arşivlerini taşıma şansına sahip olacaklar. Ayrıca Scope’tan para kazanmak için oluşturulan Süper Yayıncı Programı, zorlu başvuru gereksinimlerini hafifletmeye başlayacak. Yayıncıların kazandığı yıldızları nakit paraya dönüştürebildikleri bu sistem, 30 Nisan’a kadar kullanıcılarına ödeme yapmayı tamamlayacak.

Tüm bunlara ek olarak Twitter, geçtiğimiz günlerde Squad uygulaması ile güçlerini birleştirerek bu küçük platformu satın almıştı. Kısa video paylaşımı ve çapraz uygulama desteği barındıran Squad’ın, şirket tarafından Scope’un yerini almak için getirildiği de tahmin ediliyor. Fakat Twitter’ın bu konuya ilişkin açıklamalarında, Squad’la alakalı hiçbir beyan geçmezken, Periscope yerine Twitter Live servisinin öne çıkarılacağı söyleniyor.

Yerine gelecek uygulama her ne olursa olsun Scope’un rafa kaldırılması, özellikle de Süper Yayıncılar için oldukça kötü bir haber oldu. Zira Periscope’tan para kazanma seçeneği oturmuş ve yaygınlaşmışken, Twitter’ın böyle bir destek vermemesi içerik üreticilerinin canını sıkacak.