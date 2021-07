Daily Dot‘un bildirdiğine göre Twitter, herkese açık doğrulama programını yeniden başlattıktan sadece haftalar sonra yanlışlıkla doğruladığı “az sayıda” sahte hesabı kalıcı olarak askıya aldığını söyledi. Gaf, veri bilimcisi Conspirador Norteño’nun 16 Haziran’da yakın zamanda oluşturulmuş altı doğrulanmış hesabı keşfetmesinden sonra ortaya çıktı. Hiçbiri tek bir tweet göndermedi ve ikisi profil resimleri için stok fotoğraf gibi görünenleri kullandı.

Twitter Daily Dot‘a yaptığı açıklamada, “Gerçek olmayan (sahte) hesabın doğrulama uygulamalarını yanlışlıkla onayladık” açıklamasını yaptı. “Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık.” dedi.

Meet @aykacmis , @degismece , @anlamislar , @aykacti , @kayitlii , and @donmedim , a sextet of blue-check verified Twitter accounts created on June 16th, 2021. None has yet tweeted and all have roughly 1000 followers (and mostly the *same* followers).

Olay, Twitter‘ın doğrulama sürecinin sorun yaşadığını ve platformun gıpta ile bakılan mavi rozetine layık olmaması gereken açıkça özgün olmayan hesap türlerini yakalamadığını gösteriyor. Twitter kısa süre önce, bir hesabın doğrulanmaya değer olması için “gerçek, dikkate değer ve aktif” olması gerektiği fikrine dayalı olarak yenilenmiş bir dizi uygunluk kriteriyle herkese açık doğrulama uygulamalarını yeniden başlattı. Açıkça, tanımlanan hesaplar bunların hiçbiri değildi.

Norteño‘nun bir Twitter ileti dizisinde açıkladığı gibi, altı hesapta ortak olarak 976 şüpheli takipçi vardı. Hepsi 19 Haziran ile 20 Haziran arasında oluşturuldu ve bunların büyük bir kısmı yapay zeka tarafından oluşturulan profil resimleri kullanıyordu. Norteño, toplamda en az 1212 hesaptan oluşan bir botnetin parçası olduklarını söylüyor.

These six newly-created verified accounts have 977 followers in common. One is @verified (which follows all blue-check verified accounts). The other 976 were all created on June 19th or June 20th, 2021, and all follow the same 190 accounts. #Astroturf pic.twitter.com/N6kkh2DBZ3

— Conspirador Norteño (@conspirator0) July 12, 2021