Twitter, süreçte bir grup oluşturmak zorunda kalmadan bireylerin birden fazla Direkt Mesaj göndermesine izin verecek bir özellikle geliyor.

Birden fazla doğrudan mesaj veya DM gönderememe, çok popüler sosyal medya platformunun yaygın bir eleştirisi ve şikayeti olmuştur. Twitter başlangıçta bir mikroblog sitesi olarak başlamış olsa da, bir sosyal medya devi olarak büyük başarısı, DM’lerin platformda önemli bir iletişim biçimi haline gelmesine yol açtı. Basitçe söylemek gerekirse, platformdaki içerik miktarı ile insanlar, herkese açık olarak etiketleme endişesi duymadan birbirlerine ilginç şeyler gönderebilmek istiyor. Ancak bazen birden fazla kişiye tweet ve diğer medya türlerini göndermek istersiniz. Doğal içgüdü, Twitter‘ı diğer herhangi bir sosyal medya platformu gibi ele almak ve onları ileriye göndermektir. Ancak mikroblog platformunun çoklu DM’ler için ilk çözümü, herkesi paylaşılan bir gruba eklemekti. En azından söylemek gerekirse, garip bir durum yaratır. Twitter‘ın neden bunu düşündüğü ve defalarca aynı tweet’i gönderen tek çözüm bu yazarın ötesindeydi. Ancak, geliştiriciler yetişmiş ve bazı değişiklikler yapıyor gibi görünüyor.

Sosyal medya araştırmacısı Jane Manchun Wong Twitter‘ın bireylerin aynı anda birden fazla özel DM göndermesine izin verecek bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Bunu, “tweet’inizi ayrı olarak gönderin” etiketli bir arayüz gösteren, sızdırılmış bir ekran görüntüsü şeklinde yaptı. Kullanıcıların, profil fotoğraflarında etiket simgeleri olarak görünen mesajı göndermek istedikleri farklı kişileri seçmelerine izin verilir. Profil simgeleri de rahat bir şekilde boyutlandırılmış ve görünür görünüyor ve kullanıcıların yanlışlıkla etiketledikleri kişileri kolayca silmelerine olanak tanıyor. Genel olarak, bu büyük ölçüde Twitter topluluğu için bir kazançtır. Artık gruplar oluşturmak ve birbirleri hakkında hiçbir fikri olmayan, sadece bir meme tarafından hafifçe eğlenmek için bir grup kafası karışmış birey eklemek ve bunların hepsi sabahın 4’ünde. Bu yazar, çok özel bir korku olduğunu kabul ediyor ve yine de diğer birçok kişinin karşılaştığına bahse girmeye istekli.

Peki, bu özelliğin ne zaman hayata geçmesini bekleyebiliriz? Mevcut haliyle, ortaya çıkan arayüz, bir tür beta ve A/B testi değil, bir Twitter sızıntısının parçası. Kullanıcılar, bu özellik tüm bölgeler ve insanlar için uygun Twitter platformuna uygulanmadan önce bunların kullanıma sunulmasını beklemelidir. Bir zaman çerçevesi oluşturmak, en iyi ihtimalle tahmin etmek olacaktır. Her ne kadar çoklu mesaj arayüzünün ne kadar tam olarak oluşturulduğu düşünüldüğünde, bu yazar birkaç aydan çok daha uzun süreceğinden şüphe ediyor.