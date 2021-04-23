Dev sosyal medya uygulamalarından birisi olan Twitter, sistem özelinde yeni bir para kazanma servisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ülkemizde de büyük bir kitle tarafından kullanılan Twitter üzerinde artık bahşiş sistemi gelmiş durumda.

Gün içerisinde paylaşılan haberlere göre Jane Manchun Wong, Twitter üzerinde önemli bir özelliği keşfetti.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar diledikleri kullanıcılara bahşiş verebilecek.

Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen bu yeni özellik kullanıcıların profil sayfalarında özel bir buton olarak gözüküyor. Kullanıcılar butona tıkladıktan sonra Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi sistemler üzerinden bahşiş verebilecek.

Bu yeni özelliğin şimdilik test aşamasında olduğunu ve henüz resmi bir çıkış tarihinin belirtilmediği aktaralım. Twitter yönetimi özellik hakkına henüz bir açıklama yapmadı. Fakat özelliği keşfeden Jane Manchun Wong, özelliğin neredeyse son aşamada olduğunu ve yüzden çok kısa bir süre içerisinde kullanıma açılacağı belirtti.

Twitter’ın bu yeni bahşiş özelliğinin ülkemizde gelmesi beklenmiyor çünkü başta PayPal olmak üzere diğer ödeme yöntemleri de ülkemizde hizmet vermiyor.

Twitter Son Zamanlarda Bahşiş Yöntemine Benzer Girişimlerde Bulundu

Twitter yönetimin son zamanlarda buna benzer girişimleri olduğunu belirtelim.

Bildiğiniz gibi süper takipçi özelliği ile Twitter aylık 4.99 dolar gibi bir ücret ile site üzerinden para kazanma devrini de başlatmıştı.