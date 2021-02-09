Yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulaması Twitter yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Popüler mikroblog ağına abonelik bazlı hizmet sistemi getirileceği öğrenildi. İşte detaylar…

Dünya genelinde 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan başarılı sosyal medya platformu Twitter, rakibi diğer platformlar gibi şimdiye kadar yalnızca reklam gelirleri sayesinde ayakta kalmayı hedefleyen bir gelir modeli ile çalışıyordu. Fakat ortaya çıkan yeni raporda, Twitter’ın abonelik hizmeti vererek yepyeni bir kazanç yolu amaçladığı öğrenildi. Bu sayede şirket, reklama olan bağlılığını azaltmayı ve daha kalıcı bir yönteme geçiş yapmayı hedef ediniyor.

Bloomberg tarafından açıklanan yeni iddialara göre platform, reklam gelirlerine olan bağlılığını minimize etmek adına kullanıcılarının da kendilerinin de işine gelecek bir formülü düşünüyor. Ortaya çıkan detaylara göre popüler bir Twitter uygulaması olan Tweetdeck ve benzeri bazı oluşumlar, ücretli abonelik hizmeti vermeye başlayabilirler.

Bilindiği üzere Twitter’ın en aktif olduğu ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri’dir. Ancak ABD’nin reklam gelirlerinin giderek yavaşlamaya başladığı ve dünya genelinde de benzeri bir durumun söz konusu olduğu biliniyor. Buna ek olarak Türkiye’de de geçtiğimiz günlerde Twitter reklamları yasaklanmıştı. Dolayısıyla bu gibi durumlara karşın platform daha değişik stratejiler peşine gidiyor.

Tweetdeck’in ücretli aboneliğe sahip olabileceği ihtimalinin yanı sıra platformun bir başka dikkat çeken söylentisi, kullanıcılara para kazandıracak bir sistemden söz ediyor. Açıklanan raporlar doğrultusunda Twitter’da kullanıcılar takip ettikleri bazı hesaplardan aldıkları özel içerikler için bağış benzeri bir ödeme yöntemi gerçekleştirebilir. Ancak elbette tüm bunlar şimdilik birer iddia ve henüz şirket tarafından doğrulanmış değil.