Birçok sosyal medya platformunda olduğu gibi Twitch üzerinde de bot hesap konusu ara ara gündeme geliyordu fakat hiçbir zaman bir önlem haberi konu olmamıştı.

Konu ile ilgili ilk çalışmalarını yapan Twitch, platform üzerinde 7,5 milyon bot hesabı sildi. Twitch üzerinde birçok yayıncının takipçi ve anlık izlenme sayılarında ciddi düşüşler gerçekleşti.

Twitch’in aldığı bu yeni karar ülkemizde de etkili olabilir. Bildiğiniz üzere bazı Twitch yayıncıları bu anlık izlenme olayları ile gündeme sürekli geliyorlar. Geçtiğimiz aylarda Portekizli merkezli bir yayıncı, yayınında Fortnite oynarken Twitch rekoru kıracaktı.

Yayıncıların bu ve buna benzer yöntemlerle büyümeleri diğer sosyal medya uygulamalarında da uygulanabiliyor.

Twitch Geçtiğimiz Günlerde Yeni Bir Rekor ile Gündemdeydi

Ünlü yayıncı Ludwig Ahgren, geçtiğimi gün bir aydan fazla süredir canlı yayınında ve Twitch rekorunu kırmış durumda.

Twitch üzerinde abonelik sayısı 269 bin abone ile Ninja yani Tyler Blevins’de bulunuyordu. 31 günlük yayın süresi ile bu rekoru 282 bin abone ile kıran Ludwig Ahgren, uzun süreli bu herkesin denememesi gereken yayında sürekli ekranlar karşısında değildi. Ludwig, 14 Mart tarihinde başladığı bu maratonda sürekli ekranlar karşısında değildi. Oldukça sıra dışı bir iddia sonucu rekoru kıran Ludwig, kazançları hayır kurumlarına vereceğini açıkladı.