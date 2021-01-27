iPhone ve Mac için en iyi üçüncü taraf Twitter uygulamaları arasında kabul edilen Tweetbot bugün yeni bir özellik kazandı. Uygulamanın son sürümüne aylık ya da yıllık abonelik özelliği geldi. Dolayısıyla artık Tweetbot’u tek seferde satın alarak hizmetlerinden faydalanmanız mümkün olmayacak. İşte detaylar…

Üçüncü taraf Twitter client uygulaması Tweetbot 6 bugünden itibaren bir dizi yeni özellik ve iş modeli barındıran güncellemesine kavuştu. Eskiden ücretli olarak App Store mağazalarında yer alan uygulama artık ücretsiz olarak yayınlanıyor. Fakat aksi şekilde, uygulamanın temel işlevleri dışındaki fonksiyonları yerine getirmek ve hizmetlerinden faydalanmak adına abonelik satın almanız gerekiyor.

Eskiden 4,99 dolar karşılığında satın alabildiğiniz Tweetbot 6 uygulaması artık aylık 0,99 dolarlık ya da yıllık 5,99 dolardan satın alabileceğiniz abonelik hizmetleriyle ihtiyacınızı karşılamaktadır. Bu fiyatlar elbette ki eski sisteme göre düşünüldüğünde biraz pahalı gelse de uygulamanın yeni özellikleriyle aradaki farkın kapatılacağı umuluyor. Ayrıca açıklanan bilgilere göre Tweetbot’u daha önce satın aldıysanız, şimdi uygulamayı silip yeniden yükleyerek abone olmanız istenmektedir.

Yeni Tweetbot 6 Özellikleri

Tweetbot’un yeni kazandığı özellikler arasında pek çok iyileştirme yer almakla beraber; uygulamanın simgesi, açık ve koyu tema seçenekleri, karanlık mod geliştirmeleri, URL’leri açmak için Chrome – Firefox desteği gibi yenilikler dikkat çekiyor. Bunların haricinde arayüzde çeşitli dokunuşlar ve Twitter’ın geçtiğimiz yaz getirdiği yeni API sürümüyle entegrasyon sağlanıyor. Yeni Twitter API yazılımı da bilindiği üzere anketler ve kartlar desteği içermekte.