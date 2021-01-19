Yeni sosyal medya yasası ile birlikte bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Twitter, Scope ve Pinterest uygulamaları için reklam yasağı uygulandı. Üç platformun da Nisan ayına kadar Türkiye’ye bir temsilcilik atamadığı takdirde bant genişliklerinin %50 daraltılacağı öğrenildi. İşte detaylar…

Ekim 2020 itibariyle yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasası itibariyle günlük ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşan internet platformlarının Türkiye’de bir temsilcilik ataması zorunlu kılınmıştı. Aralık ayında bu platformlara 30 milyon TL’lik ceza kesilirken; Ocak’a dek halen temsilci göndermedikleri takdirde reklam yasağı uygulanacağı belirtilmişti.

YouTube, Facebook, LinkedIn, Dailymotion, Instagram ve VK gibi popüler sosyal medya uygulamaları yakın bir zaman önce Türkiye’ye temsilci atadıklarını duyurmuşlardı. Ancak iki büyük platform bu konuda geri adım atmayarak sessizliklerine devam etti. Twitter ve Pinterest platformları Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu‘na verilen süre dahilinde temsilcilikle ilgili herhangi bir başvuruda bulunmadığı için reklam yasağına maruz kaldı. Ek olarak Twitter’ın canlı yayın servisi Periscope de bu karardan payını alarak cezalandırıldı.

3 Ay İçinde Temsilcilik Atanmazsa Bant Genişlikleri Daraltılacak

Sosyal medya platformları arasında dikkat çeken kararlara imza atan Twitter, temsilcilik talebine ilişkin hiçbir adım atmazken; Twitter’la beraber Periscope ve Pinterest’e şu anda reklam vermek yasaklandı. Ayrıca Nisan ayına kadar halen temsilci atanmazsa bu uygulamaların bant genişliğinin %50 oranında daraltılacağı; Mayıs’a dek devam ettiği takdirdeyse bant genişliklerinin %90’a kadar kısıtlanacağı öğrenildi.