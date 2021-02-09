Türkiye Uzay Programı önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği hedefleri bugün resmen kamuoyuyla paylaştı. Canlı yayın eşliğinde halka açıklanan duyurularda kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmasında dikkat çekici hedefleri peş peşe sıraladı.

10 yıllık yol haritasını çizen Türkiye Milli Uzay Programı yapılan hesaplamalar doğrultusunda yerli ve milli uzay araçları kullanmayı planladıklarını dile getirirken, ülkemizde yetişen astronotların uzaya çıkacağını da müjdeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarına “Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz,” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2023’te Kendi Milli Roketimizle Ay’a Ulaşacağız!”

Açıklanan 10 yıllık uzay programı kapsamında belirlenen hedeflerden ilki, Erdoğan’ın cümleleriyle şöyle oldu: “İlk aşamada 2023 sonunda kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz. Hem Ay’a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacak, hem de ikinci aşama için gerekli bilgileri toplamış olacağız.”

“Uzay Limanı İşletmesi Kurmayı Hedefliyoruz!”

Yeni nesil uydu geliştirme konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olma hedefi öncelikli hedefler arasında yer alırken; aynı zamanda Türkiye’ye ait bölgesel zamanlama sistemlerini geliştirmeyi de ihmal etmeyeceğimiz vurgulanıyor. Bunlara ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhakkak bir uzay limanı işletmesi kurulmasının gerektiğini de şu cümleleriyle ifade ediyor: “Hedefimiz uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır. Uzayda bağımsız güç olmanın yolu, uzaya erişimden geçiyor. Yerli ve milli roketlerimiz dünya yörüngesine ağır faydalı yük taşıyabilecek olgunluğa eriştirmemiz gerekiyor. En önemlisi de bir uzay limanı işletmesine sahip olmaktır. Uzay limanımızı en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle birlikte kurmayı planlıyoruz.”

Uzaya Gidecek Türkler Yetiştirilecek

Uzay meteorolojisi alanına yatırım yapmak gerektiğini ve böylelikle uzayla ilgili konularda yetkin ülkeler arasına girebileceğimizi söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda uzaydaki nesnelerin yerden takibini yapma konusunda da daha nitelikli çalışmalar kaydedilmek istendiğini belirtti. Erdoğan’ın programda açıkladığı dokuzuncu ve son hedef ise uzaya gidecek insan yetiştirmekle ilgiliydi: “Bir diğer hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir. Uzay yolculuğumuzun da vazgeçilmezi insandır. Çocuk, genç, araştırmacı, bilim insanı, müteşebbis, teknisyen, mühendis ve tüm kesimleriyle toplumumuzda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağımız.”

“Ayağımız Dünyada, Gözümüz Uzayda Olacak!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın hedeflerini şu cümlelerle tamamladı: “Hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak, yarışmalar düzenleyeceğiz. Genç yaşlı demeden tüm vatandaşlarımızdan bu alandaki çalışmalarımıza yüksek düzeyde katılım ve sahiplenme bekliyorum. İnşallah devlet millet el ele verecek, göklere ay yıldızlı bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak. Milli Uzay Programımızın ülkemiz ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum.“