Sarp Bozkurt ve Deniz Işın’ın başrolünde oynayacağı Eee Sonra? dizisi için tanıtım fragmanı yayınlandı. Türkiye’deki ilk interaktif dizi olma özelliğini elinde bulunduracak yapım, kahkahalarla dolu teaser videosuyla oldukça umut vadetti.

Türkiye’nin ilk interaktif dizisi olarak duyurulan Eee Sonra? çok yakında dijital bir platformda ücretsiz olarak izleyicilere sunulacak. Emre Bahadır Çırakoğlu tarafından yazılıp yönetilecek dizide Komedi Dükkanı, Tolgshow ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarla tanıdığımız Sarp Bozkurt ve Deniz Işın ikilisi kamera karşısına geçecek. Kahkahalarla güleceğiniz yapımda hikayeyi biz izleyiciler şekillendireceğiz!

“Eee Sonra?” konusu itibariyle kadın erkek ilişkilerine başka bir boyuttan bakmayı amaçlıyor. Şimdiye kadar ilişkilerinde hiçbir zaman aradıkları aşkı bulamayan iki karakter, artık bundan sıkılıp değişik taktik kitaplarından yardım almaya başlayacak. Ancak ne yazık ki bu kitaplar ikilinin ilk buluşmalarını mahveder. Yine de yaşanılan tatsız olaylar, ikiliyi birbirlerine yakınlaştırmayı ve bir anlamda kitapların işe yaradığını ortaya koyar.

“Eee Sonra?” Ne Zaman Yayınlanacak?

Merakla beklenen dizinin fragmanı şimdi yayınlanırken, Stellar Yapım imzasıyla hazırlanan projeden önemli detaylar gelmeye başladı. “Eee Sonra?” yayın tarihi için 12 Şubat 2021‘i adres gösterirken, dizinin yalnızca YouTube platformunda yayınlanacağı ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağı öğrenildi.

Peki ya sizce böyle bir interaktif dizi beklentiyi karşılar ya da sizin ilginizi çeker mi? Projeyle alakalı görüş ve fikirlerinizi lütfen bizlerle yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın.