Popüler dizi-film arama motoru JustWatch içlerinde Amazon Prime Video, Netflix ve BluTV platformlarının da olduğu bir araştırma raporu yayınladı. Türkiye’de en çok abone sayısına sahip dijital streaming servislerini inceleyen şirket, bu konuda kapsamlı bir istatistik yarattı. İşte detaylar…

Karşılaştırmalı olarak streaming uygulamaları arasında değerlendirmeler yapabileceğiniz, satın alma ya da kiralama olanaklarını inceleyebileceğiniz dizi ya da film arama motoru JustWatch belirli aralıklarda kullanıcılarından edindiği bilgileri rapor haline getirip yayınlıyor. Platformlar arasında daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı amaç edinen servis, şimdi “Türkiye’nin en çok aboneye sahip video içerik uygulamaları” konulu bir inceleme hazırladı.

BluTV Türkiye’nin En Çok Aboneye Sahip İçerik Platformu Oldu

Ülkemizde kullanıcıların online streaming platformlarına ne kadar ilgi gösterdiğini araştıran JustWatch, 2020 yılının son çeyreğini kapsayan araştırmasında ortaya ilginç bir sonuç çıkardı. Pek çok insan Netflix’in BluTV’ye göre daha fazla abonesi olduğunu tahmin ederken, çıkan istatistikler ise adeta ters köşe yarattı. BluTV platformu pazar payının %44’ünü elinde tutarak Netflix’i geride bıraktı. Her geçen gün yepyeni içerikleri bünyesine katan yerli içerik ağı, şimdiden sadık bir kullanıcı kitlesi yaratmış görünüyor.

Raporun hemen ikinci sırasında neredeyse tüm dünyada hizmet veren Netflix yer alıyor. Netflix’in yılın son çeyreğinde elde ettiği pazar payı %25 olarak açıklanırken; hemen üçüncü sırada ise Eylül ayında ülkemizde hizmete başlayan Amazon Prime Video bulunmakta. Amazon‘un pazardaki payıysa %18 görünüyor. %13’lük bir orandaysa diğer streaming ağlarının bulunduğu ifade edilmekte.

Son olarak hatırlamakta fayda var, Exxen ve Gain gibi uygulamaların listeye dahil olamama nedeni raporun yalnızca 2020’nin son çeyreğini kapsıyor olmasıdır. Zira bilindiği üzere bu iki uygulama da yeni yılla beraber hizmet vermeye başlamıştı.