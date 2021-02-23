Milli Uzay Programı kapsamında çalışmalarını hızlandıran Türkiye Uzay Ajansı bugün 6 destek personeli alımı için iş ilanı duyurdu. Yapılan duyuruda 4 temizlik görevlisi ve 2 garson alınacağı belirtildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan personel alım ilanına göre Türkiye Uzay Ajanı toplamda 6 işçilik bir alan açtı. Bunlardan dört tanesi temizlik personeliyken, iki ilanınsa garsonluk için açıldığı paylaşılırken; başvuru sırasında KPSS şartı aranmadığı dikkat çekti.

Türkiye Uzay Ajansı’na Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR’un internet sitesi üzerinden Türkiye Uzay Ajansı işçi alımları devam ederken, başvuruların tarihleri 22-26 Şubat 2021 olarak belirtildi. 9 Mart tarihinde Başkanlık hizmet binasında yapılacak çekilişler ile belirlenecek personellerin noter huzurunda tespit edileceği açıklandı. Ancak Koronavirüsü önlemleri nedeniyle salonda yetkili görevliler dışında kimsenin bulunamayacağı da eklenmekte. Şu bağlantıya tıklayarak siz de ilgili personelliklere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Uzay Ajansı İşçi Alım Şartları Nelerdir?

Temizlik Görevlisi

En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. (Devlet hastanesinden sağlık raporu)

İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

Garson

Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek

Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak.

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. (Devlet hastanesinden sağlık raporu)

İlanın yayın tarihi itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

Genel Şartlar