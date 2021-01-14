Başarılı telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, bugün bedava internet kampanyasını kullanıcılarına duyurdu! Yalnızca faturasız hat sahiplerinin katılabileceği fırsat, haftalık 2GB ücretsiz interneti hattınıza tanımlıyor. Bunun için yalnızca kredi kartınızı uygulamaya tanımlamanız gerekiyor. İşte detaylar…

Türkiye’nin en büyük operatör şirketleri arasında yer alan Türk Telekom, kullanıcılarına teknik destek sağladığı ve bir dizi önemli kampanyayı duyurduğu Online İşlemler uygulaması için şahane bir fırsat yarattı. Küçük birkaç işlem sayesinde kullanıcılara 2 GB ücretsiz internet tanımlanacağı paylaşıldı.

İlk Kez Kredi Kartını Kaydedenler Ücretsiz İnternet Alabilecek!

Türk Telekom’un mobil uygulaması olan Online İşlemler‘de kredi kartı tanımlaması yapan kullanıcılara haftalık 2 GB internet verileceği öğrenildi. Ancak açıklanan detaylara göre bu kampanyadan yalnızca faturasız hat sahipleri yararlanabiliyor. Siz de bu şarta uyuyorsanız hemen uygulamayı indirebilir, kartınızı kayıt edebilir ve hakkınız olan 2GB’lık interneti talep edebilirsiniz.

Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, Türk Telekom bedava internet kampanyası için şu açıklamayı dile getirdi:

“Online İşlemler uygulamamızın kredi kartı entegrasyonuyla müşterilerimizin işlemlerini tek bir dokunuşla, kolayca tamamlamalarını sağlıyoruz. Sunduğumuz 2 GB internet hediyesiyle müşterilerimizin mobil deneyimini zenginleştirirken daha fazla kullanıcının bu hizmetten faydalanmasını hedefliyoruz.”

Son olarak yeniden bu kampanyaya katılabilmek için faturasız hat sahibi olmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Zira aksi takdirde faturalı kullanıcı iseniz, ne yazık ki kredi kartınızı tanımlasanız dahi fırsatlardan yararlanmanız mümkün olmayacak.