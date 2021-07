WordPress ve Tumblr‘ın sahibi Automattic, popüler bir podcast arama ve oynatma uygulaması olan Pocket Casts‘i satın aldı. Anlaşmanın ekonomik detayları bilinmiyor: Uygulama 2018’de NPR ve BBC Studios dahil olmak üzere bir kamu radyo kolektifi tarafından satın alındı. Bildiğimiz kadarıyla geliştirme ekibinin tepesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Uygulama hem Play Store’da, hem App Store’da, Microsoft Store’da hem de desteklenen tüm diğer işletim platformlarında bulunmaya devam edecek.

WordPress ve Tumblr bloglama ve mikroblog platformlarıdır; Automattic‘in bu dönemde özellikle moda olan bir format olan bir podcast platformu edinme konusundaki ilgisinin ne olabileceğini anlamak kolaydır. Aslında şirket, özellikle WordPress ile daha derin entegrasyon yollarını keşfetme planlarını zaten duyurdu. Sonuçta TechCrunch, her iki platformun da dağıtım için RSS beslemelerini kullandığını, dolayısıyla entegrasyonun mantıklı olduğunu belirtiyor.

