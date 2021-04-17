Teknolojik cihazların ortak standartlarını oluşturacak ola Project CHIP, 170 firma tarafından kabul edilmiş durumda.

Ortaklık içerisinde Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, Somfy, Apple, Amazon, Google, IKEA, ve Wulian gibi dev şirketler bulunuyor.

170 şirketten oluşan bu dev ortaklık “Project Connected Home Over IP” açılımına geliyor ve kısaca akıllı ev cihazlarında ortak bir standardı oluşturuyor.

Müjdesi uzun zaman önce verilen fakat hiçbir ortaklık oluşturulmayan bu proje ilk cihazlarını 2021 sonuna doğru tanıtacak.

IP sistemi üzerinden bağlanacak olan bu sistem kullanıcılara geniş ve oldukça faydalı bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Zigbee Alliance tarafından liderliği yürütülen bu ortaklıkta akıllı ev cihazlarının entegrasyonları artırılacak ve kullanıcıya verimlilik sağlayacak.

Diğer tüm alanlarda da olduğu gibi diğer firmalar böyle belirlenmiş olan standartlar sayesinde son kullanıcısına oldukça verimli ve uyumlu bir hizmet sunarken bu standartlar sayesinde rahatça çalışabilecek.

Ortaklık ile güvenlik, kolaylık ve uyumluluğun da odağı artacak.

Project CHIP, Akıllı Evlerde Kolaylığa Odaklanacak

Apple Siri, Amazon Alexa ve Google Asistan gibi dijital asistanların uyumu ve verimliliği hiç olmadığı kadar artacak.

Akıllı ev cihazlarında sadece tek bir firmaya bağlı kalmadan diğer cihazları da almayı amaçlayan proje sayesinde kullanıcılar markalara bağlı kalmayacak.