Paramount Pictures film stüdyolarının sahibi olan ViacomCBS, sinemada gösterdikleri tüm filmlerinin kısa bir süre sonra Paramount+ platformunda yayınlanacağını açıkladı. Köklü yapım stüdyosunun modern çağa ayak uydurarak kurduğu dijital streaming ağı sayesinde böylelikle genç kitleyi yakalamayı umut ediyorlar.

1912 yılında Hollywood, Los Angeles’ta kurulan Amerikalı film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures günümüzde birbirinden başarılı yapımlar üretmeye devam ederken, aynı zamanda Paramount+ adı altında dijital içerik servisi hizmeti vermeye başladı. Çağı yakalayarak tıpkı rakibi Disney şirketi gibi bir streaming servisine yatırım yapan platform, şimdi içeriklerinin yayın programlamasıyla alakalı önemli kararlar aldı.

Şirketin CBS All Access adlı streaming platformunu yeniden adlandırıp markalaştırdığı Paramount Plus platformu şimdi bir dizi önemli projeyi izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. ViacomCBS’in Yatırımcı Günü konuşmaları sırasında şirket CEO’su Bob Bakish, Paramount’un bu yapımları nasıl değerlendirip sinema ve dijital arasında ne gibi dengeler oluşturacaklarını resmen açıkladı.

Viacom CEO’su Bob Bakish yaptığı açıklamada tüm Paramount filmlerinin sinema salonlarına girdikten 30 ila 45 gün sonra dijital platforma geleceğini açıkladı. Büyük gişe rekorları kırması umulan filmlerden küçük yapımlara kadar istisnasız olarak bütün yapımlarında bu kararı uygulayacak olan şirket; Görevimiz Tehlike 7 de dahil olmak üzere bir dolu yüksek hasılatlı filmini çıkışından kısa sonra Paramount+’a getireceğini belirtti.

Benzer bir şekilde geçtiğimiz aylarda Warner Bros, 2021 yılındaki tüm filmlerini sinema salonları ile aynı gün HBO Max üzerinden yayınlayacağını duyurmuştu. Anlaşılan o ki büyük prodüksiyon şirketleri bu yıldan itibaren dijitale daha ılımlı bakmaya başlayacak.