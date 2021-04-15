Bilindiği gibi birçok akıllı telefon üreticisi çip üretimindeki bu aksaklığın fiyatlarını etkileyeceğini ve sırf bu yüzden kendi çiplerini üretme hazırlıklarını hızlandırdıklarını açıkladılar.

Global pazarlara çip üretimi yapan Samsung ve TSMC firmaları çip üretimi konusunda talepleri karşılayamıyor ve kriz büyümeye devam ediyor.

Üreticiler arasında TSMC firmasının tahminlerine göre çip sorunu en az 2022 ikinci yarısına kadar devam edecek.

TSMC açıklamasına göre elindeki siparişleri yetiştiremiyor ve bu yüzden yeni üretim siparişlerine olumsuz yanıt veriyor.

Bildiğiniz gibi PC, tablet, akılı telefon, tablet, otomobil, oyun konsolları ve daha birçok alanda kullanılan çip konusunda üreticiler kriz yönetemez hale gelmiş durumda. Kriz hakkında yukarıda da dediğimiz gibi akıllı telefon modellerinden başlayarak birçok teknolojik ürünün fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor.

Bunun dışına TSMC firması, 2021 iPhone modelleri için üretileceği iddia edilen 3 nm fabrikasyon sürecinden geçen işlemciler hakkında da konuştu. 3 nm iPhone işlemcileri üretmeyeceğini açıklayana TSMC, eski 5 nm fabrikasyon sürecinden çıkan işlemciler ile A15 Bionic üretmeye devam edecek.

TSMC Dışında Üreticiler de Sorunu Gidermek İstiyor

Tüm çip üreticilerinin dışında her alanda bu kriz kendini belli ediyor. Üreticiler büyük yatırımlar yapmaya çalışıyor.

Açıklanana göre TSMC 100 milyar dolar bir bütçe ile sorunu çözmek istiyor fakat gerçekçi yaklaşımlara göre sorun kısa vadede çözülemeyecek. Samsung da konu hakkında büyük bütçeler ayırmış durumda.