Çin, popüler tatil sitesi Tripadvisor başta olmak üzere toplamda 105 uygulamayı “yasa dışı” olduğu gerekçesiyle yerel mobil uygulama mağazalarından kaldırdı. İnternet özgürlüğü konusunda oldukça tepki çeken Çin’de zaten halihazırda pek çok majör platformun engellendiği biliniyordu. Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Skype, Facebook, Spotify, Telegram, OneDrive, Twitter, Gmail, Google Play Store, Snapchat, Netflix, Blogger gibi önemli platformlar yer alıyordu. Şimdi bunların arasına yenileri katıldı.

CNN tarafından ortaya çıkan haber, Çin Siber Uzay İdaresi tarafından 105 uygulamanın kaldırıldığını ifade ediyor. Mobil uygulamaların bilgi hizmetleri denetimini güçlendirmek ve sorunları bir an önce temizlemek isteyen hükümet, büyük olasılıkla bu platformun verilerini kendi ülkesinde saklamak ve kontrolü ele almak istiyordu.

Ancak dikkat çekici olan bir husus var ki Tripadvisor seyahat planlama sitesi, mobil uygulamasının engellenmiş olmasına rağmen yine de sorunsuzca çalışıyor. Tripadvisor’ın web sitesi hiçbir VPN programı ya da başka bir yönteme gerek kalmadan rahatlıkla erişilebiliyor.

Dolayısıyla Çin’deki bazı mobil uygulamaların engellenmesi kararı belki de bir yanlışlık içerebilir diye düşünülüyor. Aksi takdirde pek çok kullanıcıya göre bu platformlar engellenmiş olsa yalnızca uygulama mağazası üzerinden kaldırılmaz, aynı zamanda web sitesi de engellenerek erişimi tümden ortadan kaldırılabilirdi. Fakat böyle bir durum olmadığı açıkça belli oluyor.