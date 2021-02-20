Netflix platformunun yeni orijinal Alman dizisi Tribes of Europa ilk sezonu ile şimdi yayına girdi. Yılın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday dizi, küresel ısınmadan sonra Avrupa’nın kabilelere ayrıldığı etkileyici hikayesiyle karşımıza çıktı. İşte detaylar…

Toplum sistemi çökerse Avrupa kıtası ne hale gelir? Dijital içerik platformu Netflix, bu soruya cevap arayan yeni Alman dizisi Tribes of Europa’yı ilk sezonuyla izleyicilere sundu. Dark’ın yapımcıları tarafından hazırlanan yeni yapım, Dark gibi efsane olmuş bir diziyi bile neredeyse gölgede bırakabilecek etkileyici hikayesiyle altı bölüm halinde yayına girdi. Philip Koch ve Florian Baxmeyer tarafından yönetilen W&B Television projesi, bilim kurgu hayranları için platformda yerini aldı.

Tribes of Europa’nın Konusu Nedir?

2074 yılında geçen Tribes of Europa dizisi, ormanda yaşayan küçük bir avcı-toplayıcı kabilenin üç kardeşine dikkat çekiyor. Onlarca yıl önce medeniyetin sona ermesiyle beraber Avrupa’nın kabilelere ayrıldığı macerada; en büyük kardeş yakalanan herkesi kendi eğlence yöntemleriyle öldürmekle ilgilenirken, ortanca kardeşse modern bir askeri grupta savaşa katılır. Bunlardan en küçükleriyse Avrupa’nın nasıl dağıldığı sorusuna cevap ararken, kıta ülkelerini yeniden bir araya getirebilmek adına kayıp insan topluluklarını bulmak üzere yola çıkar.

Henriette Confurius, Oliver Masucci, David Ali Rashed, Emilio Sakraya, Melika Foroutan ve Alain Blazevic gibi isimlerin kadroya renk kattığı Tribes of Europa izlemek isteyenler için Netflix’te sergilenmeye başladı. Hemen siz de platforma katılıp bir çırpıda bu sürükleyici maceraya dahil olabilirsiniz!