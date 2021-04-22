Touch ID özelliği ile sunulan yeni Magic Keyboard, aktarılana göre yeni tanıtılan M1 çipli iMac, MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini modellerinde olduğu gibi tüm M1 çipli modeller ile çalışabileceği paylaşıldı.

Güvenilir kaynak MacRumors’un aktardığına göre yeni Magic Keyboard yine M1 çipli iPad Pro modelinde Touch ID özelliği dışında tamamen çalışabiliyor. Aktarılana göre yeni klavye M1 ya d Intel çipli tüm iPad ve Mac modellerinde Touch ID özelliği dışında tamamen çalışabiliyor.

Apple yeni Magic Keyboard’u üç farklı model olarak sunuluyor. Bunlar Touch ID, Touch ID’siz ve Touch ID + sayısal tuşların sunulduğu modeller. Bilindiği gibi Apple bu yeni Touch ID destekli klavyesini şimdilik sadece iMac modelleri ile birlikte sunuluyor. Yani klavyeye ayrıca bir satın alım ile ulaşılamıyor. Şimdilik sadece iMac modelleri ile birlikte sunulan klavyenin kısa bir süre içerinde ayrı olarak satışa sunulacağı aktarılıyor.

Touch ID özellikli Magic Keyboard, iMac modelleri İçin Oldukça Beğenilen Bir Gelişme Oldu

Touch ID özelliği bilinenin aksine sadece bilgisayarın oturumunu açmak için kullanılmıyor. Uygulama marketinde satın alımları, belirli uygulamaların girişinde ve birçok alanda kullanılıyor.

Apple Watch akıllı saat modeline sahip olan kullanıcılar için oturum açma özelliği Mac modellerine kullanılmıştı fakat bu yeni dönemde daha kullanışlı bir Touch ID deneyimi sunulacak.