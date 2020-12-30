Epic Games Store bugün Torchlight 2 adlı aksiyon RPG oyununu ücretsiz olarak yayınladı! Her gün bir adet bedava oyun yayınlayan platform, şimdi 2012 yapımı eğlenceli oyunu kullanıcılara açtı. İşte detaylar…
Dün Solitairica adlı RPG temalı kart oyununu kullanıcılara sunan Epic Games Store, hız kesmeden bedava oyunlar yayınlamaya devam ediyor. 2012 yılında Perfect World Entertainment şirketi tarafından piyasaya sürülen aksiyon oyunu Torchlight 2, 31 Aralık saat 19:00’a kadar ücretsiz hale geldi. Normal değeri 31 TL olarak Steam ve Epic’te listelenen yapım şimdi hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan hesabınıza geliyor!
Online olarak oynanan çok oyunculu Torchlight II, açık dünya kaynaklarını kullanarak rahatlıkla özelleştirebileceğiniz bir dolu karakter opsiyonu hazırlıyor. Henüz bilmeyenler için oyun Epic Games Store’da şu cümleler ile özetlenmekte:
Torchlight II rastgele bölümler, düşmanlar ve ganimetler ile ağzına kadar dolu. Orijinal oyunun tüm tadını ve heyecanını yakalayan Torchlight II dünyayı genişletiyor, çevrimiçi ve LAN çok oyunculu modu dâhil oyuncuların en çok istediği özellikleri ekliyor.
Torchlight II Sistem Gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7
- İşlemci: x86 uyumlu 1.4GHz veya daha hızlı işlemci
- Hafıza: 1 GB RAM
- Hard disk alanı: 1,7 GB boş alan
- Video kartı: En az 256 MB belleğe sahip DirectX uyumlu 3D grafik kartı
- DirectX: 9.0c
Aksiyon oyunu severler için müthiş bir fırsat olarak bugün ücretsiz yayınlanan Torchlight II indirmek isteyenler için şu bağlantıda sergileniyor! Siz de hemen Epic Games Store üyeliği açarak Torchlight’ı kütüphanenize kaydedebilirsiniz.
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