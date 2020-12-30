Epic Games Store bugün Torchlight 2 adlı aksiyon RPG oyununu ücretsiz olarak yayınladı! Her gün bir adet bedava oyun yayınlayan platform, şimdi 2012 yapımı eğlenceli oyunu kullanıcılara açtı. İşte detaylar…

Dün Solitairica adlı RPG temalı kart oyununu kullanıcılara sunan Epic Games Store, hız kesmeden bedava oyunlar yayınlamaya devam ediyor. 2012 yılında Perfect World Entertainment şirketi tarafından piyasaya sürülen aksiyon oyunu Torchlight 2, 31 Aralık saat 19:00’a kadar ücretsiz hale geldi. Normal değeri 31 TL olarak Steam ve Epic’te listelenen yapım şimdi hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan hesabınıza geliyor!

Online olarak oynanan çok oyunculu Torchlight II, açık dünya kaynaklarını kullanarak rahatlıkla özelleştirebileceğiniz bir dolu karakter opsiyonu hazırlıyor. Henüz bilmeyenler için oyun Epic Games Store’da şu cümleler ile özetlenmekte: