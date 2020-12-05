Toplamda 20 filmi ile YouTube platformunda ücretsiz olarak yayınlanan James Bond serisi, hayranlarını oldukça sevindirdi! Geçtiğimiz aylarda bir zamanlar Bond’u oynayan yıldız aktör Sean Connery hayatını kaybetmiş ve serinin tutkunları büyük hüsrana uğramıştı. Şimdi Connery’nin de içinde olduğu serinin birçok filmi hiçbir ücret ödeme gereksinimi olmadan internette yayınlandı. Filmler ücretli olmak yerine yalnızca reklamlar ile desteklendi.
Metro-Goldwyn-Mayer ve Eon Productions yapımcılığında çekilen Bond 25 (Ölmek İçin Zaman Yok) filmi ise normal şartlarda bu yıl vizyona girecekti. Ancak Daniel Craig‘in James Bond’u son kez oynadığı ve jübilesini yapacağı film COVID-19 nedeniyle defalarca kez ertelenmişti. Son açıklamaya göre Nisan 2021‘de vizyona girecek yapım, şimdi beklemeyenler için serinin geniş arşivini bedava izlemek ile ödüllendirildi!
YouTube’ta Yayınlanan James Bond Filmleri
- Dr. No
- From Russia with Love
- Goldfinger
- Thunderball
- You Only Live Twice
- On Her Majesty’s Secret Service
- Diamonds Are Forever
- Never Say Never Again
- Live and Let Die
- The Man with the Golden Gun
- The Spy who Loved Me
- Moonraker
- For Your Eyes Only
- Octopussy
- A View to a Kill
- The Living Daylights
- Licence to Kill
- GoldenEye
- Tomorrow Never Dies
- The World is Not Enough
Abonelik gerektirmeden seyre açılan James Bond film arşivi YouTube haricinde Pacock ve PlutoTV platformlarında da dağıtıma sunuldu. Peacock’ta ücretsiz bir hesapla izleyebileceğiniz filmler, PlutoTV’de ise tıpkı YouTube’taki gibi reklamlı olarak yayınlandı. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, George Lazenby ve Daniel Craig gibi James Bond’u oynayan usta isimler yeniden hayranlarıyla buluştu.
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