Toplamda 20 filmi ile YouTube platformunda ücretsiz olarak yayınlanan James Bond serisi, hayranlarını oldukça sevindirdi! Geçtiğimiz aylarda bir zamanlar Bond’u oynayan yıldız aktör Sean Connery hayatını kaybetmiş ve serinin tutkunları büyük hüsrana uğramıştı. Şimdi Connery’nin de içinde olduğu serinin birçok filmi hiçbir ücret ödeme gereksinimi olmadan internette yayınlandı. Filmler ücretli olmak yerine yalnızca reklamlar ile desteklendi.

Metro-Goldwyn-Mayer ve Eon Productions yapımcılığında çekilen Bond 25 (Ölmek İçin Zaman Yok) filmi ise normal şartlarda bu yıl vizyona girecekti. Ancak Daniel Craig‘in James Bond’u son kez oynadığı ve jübilesini yapacağı film COVID-19 nedeniyle defalarca kez ertelenmişti. Son açıklamaya göre Nisan 2021‘de vizyona girecek yapım, şimdi beklemeyenler için serinin geniş arşivini bedava izlemek ile ödüllendirildi!

YouTube’ta Yayınlanan James Bond Filmleri

Dr. No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty’s Secret Service

Diamonds Are Forever

Never Say Never Again

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

The Living Daylights

Licence to Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Abonelik gerektirmeden seyre açılan James Bond film arşivi YouTube haricinde Pacock ve PlutoTV platformlarında da dağıtıma sunuldu. Peacock’ta ücretsiz bir hesapla izleyebileceğiniz filmler, PlutoTV’de ise tıpkı YouTube’taki gibi reklamlı olarak yayınlandı. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, George Lazenby ve Daniel Craig gibi James Bond’u oynayan usta isimler yeniden hayranlarıyla buluştu.