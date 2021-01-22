Tom Holland’ın başrol koltuğunda oturduğu video oyun uyarlaması Uncharted filmi vizyon tarihini 2022 yılına erteledi. Nathan Drake’i ilk kez canlı kanlı bir şekilde göreceğimiz yapım pandemi sebebiyle sinema salonlarına beklenenden daha geç giriş yapacak. İşte detaylar…

Ruben Fleischer tarafından yönetilen ve senaryosunu Art Marcum ile Matt Holloway ikilisinin kaleme aldığı Uncharted sinema filmi uyarlaması ile orijinal oyun hikayesine sadık kalınarak adapte edildi. Daha önce Örümcek Adam rolüyle ekranlarda seyrettiğimiz genç aktör Tom Holland, Nathan Drake karakterine hayat verirken; filmin normal şartlarda 2020 yılının son haftalarında gösterime girmesi planlanıyordu.

Fakat ortaya çıkan aksilikler filmin önce Mart 2021’e, sonra Ekim ayına, bir sonrakinde Temmuz’a taşınmasına neden olmuştu. Koronavirüsü salgını nedeniyle gişede pek fazla seyirci toplamayacağının kaygısına düşen Sony Pictures, yine bir erteleme haberiyle karşımıza geldi. COVID-19 nedeniyle pek çok filminin çıkış tarihi konusunda güncelleme yapan yapımcı şirket, Uncharted’ın çıkış tarihi için son olarak 11 Şubat 2022 tarihini verdi. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde ancak yapımı gelecek sene vizyonda görme şansına sahip olabileceğiz.

PlayStation Productions, Atlas Entertainment ve Sony Pictures ortak yapımcılığında çekilen Uncharted başrollerinde Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle ve Bryan Cranston gibi usta oyuncuları ağırlıyor. Hikayesini orijinal oyunundan alan sinema filmi, daha önce serinin oyunlarını oynamayan insanlara da hitap etmeyi amaçlıyor.