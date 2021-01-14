Anthony ve Joe Russo Kardeşler tarafından yönetilen yeni dram-suç temalı Cherry filmi, Nico Walker’ın hapishane yıllarında kaleme aldığı ve 2018’de yayımladığı yarı otobiyografik romana dayanıyor. Bir süredir hakkında pek çok haber ile karşılaştığımız yapım nihayet detaylı bir fragman alıyor. Yayınlanan fragmanda filmin başrol oyuncusu Tom Holland, karakteri hakkında çeşitli ipuçları verecek şekilde hayranlarına gözüküyor.

Joe Russo’nun “Filmdeki inanılmaz performansının ve oyuncu olarak sergilediği işin tadına varıyorsunuz,” diyerek tarif ettiği Tom Holland filmde tam anlamıyla bir şov yaparken, Avengers: Infinity War ve Endgame gibi rekor kıran yapımlarda gördüğümüz Russo Kardeşler’in ise nasıl bir iş çıkardığı oldukça merak konusu… Zira izleyicilerin bu ikiliden beklentileri epeyce yüksekte.

Cherry Film Konusu

Tom Holland‘ın eski bir Amerikan askerini canlandırdığı film; Irak’tan asker olarak ülkeye geri dönen bir ordu doktorunun yaşadığı stres bozukluğu problemini konu alıyor. Askerden döndükten sonra psikolojik bunalımlarından ötürü mesleği bırakan adam, kendini boşlukta hisseder ve uyuşturucu batağına saplanır. Tüm bu bunaltıcı ruh hallerinin nihayetince çıkışı banka soygunu yapmakta bulur.

Cherry Filmi Oyuncuları

Nico Walker karakteri ile eski bir ABD askerini oynayan Tom Holland’a filmin yetenekli oyuncu ekibinde Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Kelli Berglund, Michael Gandolfini, Jack Reynor, Jamie Brewer ve Forrest Goodluck gibi isimler eşlik ediyor.

Russo Kardeşler imzasıyla çıkacak Cherry yayın tarihi itibariyle 12 Mart 2021’de Apple TV+ platformuna gelmeye hazırlanıyor.